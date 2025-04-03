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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．銀髮俱樂部】多參與活動 心情不打結

2025/04/03 05:30

多參與活動 心情不打結多參與活動 心情不打結

文／李瑞娟

在社區關懷據點擔任外聘講師已經三年多，看到高齡長者都需要被關心。

今天一對新同學來到教室，70出頭的年紀，請先生自我介紹時，他忘了自己幾歲，然後不斷說自己想說的話，又突然用手指著台下一位同學說，「老先生，你一定要運動，你看我，身體很好！」接著就做出走路的姿勢，又繼續叨叨念著。

接著太太也上台介紹。太太也忘了自己幾歲，還跟台下的先生不斷對話。舊同學們面面相覷。看到這個情形，我請大家鼓掌歡迎他們，「記得您們第一次來到據點上課的情形嗎？是不是也很緊張？」大家點點頭，於是現場氣氛開始融洽，大家拍手歡迎他們加入，沒有排斥的舉動。

第二個小時繼續進行活動，這對夫婦一樣躁動不已。許多人雖然心知肚明他們可能生病了，但仍非常有禮地保持關愛之情，無條件接納他們，令人看了非常感動。許多老邁父母走不出家門，成年子女務必有耐心帶他們去據點參加活動，不僅有益身心，還能結交同齡同世代的朋友，心情不打結，也帶給家人更多喜樂的笑容。

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