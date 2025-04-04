【藝術文化】波伽利今晚登大巨蛋 經典曲目線上搶先聽 主辦提醒：詳閱行前指引

波伽利父子今晚攜手登台，成為首位登大巨蛋的西洋歌手。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為「上帝美聲」的西洋天王安德烈．波伽利（Andrea Bocelli），今（4）日晚間就要登台北大巨蛋開唱。為確保全場最完美的音效呈現，演唱會技術團隊提早來台進場準備，由義大利空運來台的頂級專業麥克風與音響系統就緒，高規格迎接波伽利父子今晚登台獻唱。

波伽利演唱會在台北大巨蛋高規格呈現。（MNA提供）

波伽利可說是目前全球最重量級的古典與流行跨界男高音，此次登台，不僅是首位登大巨蛋的西洋歌手，也將是大巨蛋首次迎來兼具古典歌劇名曲與西洋流行經典的演唱會，主辦單位牛耳藝術從籌備到進場準備，絲毫不敢放鬆，除於日前公布暫定曲目之外，也細心提供給購票觀眾全方位的行前指引，更讓人驚喜的是，還有精選經典曲目線上搶先聽，沒有搶到票的觀眾，可藉此彌補缺憾。

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演唱會技術團隊提早來台進場準備，確保全場最完美的演出音效。（MNA提供）

牛耳藝術表示，為確保觀眾順利入場，在MNA臉書中有張貼有關「行前須知、入場動線、交通指南」的大補帖（https://reurl.cc/lzeza9），提醒觀眾務必詳細閱讀。

大補帖中的幾個要項是，演唱會是晚間7點就開始，傍晚5點開放進場；票務櫃台位於4號門入場口旁，服務中心位於5、6號門入場口，都是下午4點就開始服務；購買各種優惠票券者，進場時請依規定出示相關證明文件；為避免交通壅塞，建議搭捷運、坐公車、不開車（為鼓勵觀眾搭乘捷運，凡從國父紀念館站出站，即可獲得20元交通補貼）；還有一項額外的呼籲，就是為保護草皮環境，請勿穿著高跟鞋、釘鞋等。

此次演出陣容除有波伽利的兒子馬提歐（Matteo Bocelli）將擔任特別嘉賓，還有以與安德烈．波伽利合作聞名的義大利指揮家將指揮NSO國家交響樂團與台北愛樂合唱團演出，其他還包括活躍於歐洲各大歌劇院的義大利女高音瑪麗安．巴蒂斯泰利、烏克蘭小提琴家安娜塔西亞．彼得里沙克、澳洲跨界女高音艾美．曼福德、舞者布蘭妮．歐康納與亞卓安．霍夫曼等。

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