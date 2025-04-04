【藝術文化】等待國家兒童未來館 兒童節前夕李遠邀親子種下願景

伊東豊雄與台灣合作團隊張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所，為國家兒童未來館繪製的3D模擬圖首度曝光。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部籌建的國家兒童未來館，建築師伊東豊雄團隊提出「森林中出現的兒童之城」為概念，做為國家送給未來主人翁的大禮。因此，文化部長李遠特別在兒童節前夕變回說故事的「小野爺爺」，昨（3）日親赴「兒未館」基地，邀請眾多兒童與家長們一起種樹，象徵種下「兒未館」的願景，李遠也重申，在「兒未館」開館前先行的「願景館」，今年夏天就會正式啟用。

文化部長李遠（左）變回小野爺爺，帶著他的童書《尋找綠樹懶人》，以說故事的方式，帶著大小朋友一起進入兒未館的希望之旅。（文化部提供）

為讓兒童一起參與國家兒童未來館籌建過程，文化部於兒童節假期第1天舉辦「尋夢之森—國家兒童未來館兒童植樹活動」，邀請兒童與家長走進位於新北市板橋區的基地，共同為這座屬於兒童的博物館，種下珍貴綠色印記。

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小野爺爺親自帶著他的童書《尋找綠樹懶人》，為小朋友們說故事。他說，以前總跟孩子說耶誕禮物是耶誕老公公送的，直到兒子小學5年級時，被同學笑「才沒有耶誕老人，那是你的爸爸、媽媽」，兒子決定耶誕節晚上在頂樓等待，結果竟等到一個「綠樹懶人」，還送給他一棵樹說：「種下這棵樹許願，願望就會達成。」

小野爺爺還特別跟小朋友介紹，此次選擇了台灣櫸、光臘樹與茄苳等3種不同的台灣原生樹種，因為同一個地方如果只種同種樹，其中只要有一株生病了，其他都會跟著生病，所以為了保護森林的樹種，種樹時要選擇不同的樹種；而光臘樹是獨角仙主要棲息的樹種，相反的台灣櫸則是最害怕獨角仙，這些有趣的科普小知識，也讓小朋友聽得津津有味。

然後，小野爺爺又變回文化部長宣告，國人期待的「國家兒童未來館願景館」，今年夏天就將誕生，在「兒未館」籌建的這幾年，提早帶著大家開始「玩」，聽聽孩子們的希望並告訴大家兒未館是什麼。

文化部則補充說明，「兒未館」已於今年初提出基本設計，將接續辦理細部設計及建照申請作業。考慮距離開館還有數年時間，李遠部長特別提出基地內規畫「願景館」的想法，透過各種展示及工作坊活動，讓孩子們在這裡學習、創作，並與「兒未館」一起成長。願景館正在進行裝修作業中，今年夏季就可正式啟用。

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