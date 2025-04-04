【藝術文化】日本影法師劇團首訪台 高雄春藝看見《咯咯咯的鬼太郎》

日本影法師劇團《咯咯咯的鬼太郎》將首度來台演出。（高市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄春天藝術節4月兒童月邀請曾獲外務大臣表彰的日本影法師劇團首度來台，帶來親子影繪劇《咯咯咯的鬼太郎》，以「皮影戲」結合日本傳統「影繪劇」，搭配日本傳統樂器演奏，妖怪們將透過以牛皮精細雕刻並塗上繽紛顏色的偶，創造出令人驚嘆的生命力，傳達勇敢面對恐懼的力量，帶領觀眾進入一場充滿魔法的奇幻之旅！4月26、27日於高雄市大東文化藝術中心演出。

日本影法師劇團親子影繪劇《咯咯咯的鬼太郎》，改編自日本同名知名漫畫，鬼太郎和妖怪夥伴們挺身而出，選擇站在人類這一邊，幫助被壞妖怪迷惑的悠斗，帶領觀眾穿越光明與黑暗，進入日本妖怪大師水木茂創造的妖怪世界。全劇運用影像藝術，以皮影戲技巧結合日本傳統影繪劇，妖怪們在影幕飛翔、消失、變化，搭配日本傳統樂器琵琶和尺八等演奏，為整場表演增添濃厚的音樂魅力。

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值得一提的是，全劇除了看得見的舞台演出外，更試圖傳達妖怪被視為人類心靈的投射，是一面看不見的心靈之鏡，讓孩子們感受到世界的美好與親近，並體會到妖怪們傳達的溫暖與勇敢面對恐懼的力量，這也正是水木茂大師在漫畫裡傳達的「對於人類來說，雖然看不見，但卻確實存在且值得珍惜的事物」。

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