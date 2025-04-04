【家庭plus．微幸福案內】微幸福自己來 每天都開心

偶爾給自己買幾朵花隨意插，也會增添微微幸福。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

我跟任何人一樣，有許多人生必經的酸甜苦辣，即使有的辛酸到不行，但還是常常開心笑，提醒自己日常充斥無數微微幸福，就算只是偶爾完美地剝一顆蛋或橘子都開心，創造愉快的每一天！

每個人都有許多專屬於自己的微微幸福，像悠太朗關掉電視，在老唱片上落針，瞬間就覺得從凡俗世界解脫了；餵食充滿期待眼神的貓，或跟貓兒們一起趴在有陽光的地板上，比貓更強烈的滿足與安心感就湧上來了！

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沒有驚喜的日子，只要是好天，眺望藍空或大海也有開闊順心感；有的朋友夜晚在戶外點個小燈，面對星空，一個人或是與好友、伴侶相聚，手頭的紅酒就瞬間增值無限！

或許是一種文字或社會怪象採集，我喜歡隨手拍下任何有趣的塗鴉、招牌，邂逅一個就開心一次，覺得世間無奇不有，獲得不少元氣；此外也常搜查超市裡降價專櫃，常會出現許多原本超昂貴而無法出手的珍奇食品，或一般日本人還不懂得品嘗的異國食品，像去年一口氣買了十幾顆打3折的台灣文旦。我也喜愛邊開收音機邊用平板追劇，邊用手機回訊，雖然對所有人都很失禮，但以為自己一心數用而有效率，也有小快感！

典子則覺得所有的東西用到最後的瞬間很有快感，如筆記本或便條紙用到最後一張；麻油、果醬或洗髮精等用到最後一滴，自己都會很感動，舒暢無比；或是為自己選了耐久的鮮花，用自我滿意獨創方式插飾，格外幸福。繭子則是俐落地為自己做碗色香味俱全的丼飯，或是偶爾認真地烤份本格的海鮮焗飯，都有幸福的成就感，她每天還攜帶少量甜食，像是宛如寶石般的小果凍、紫薯等變種甘納豆等，隨時送自己一口口福！

月子則愛買純棉觸覺良好的寢具、拖鞋或家常便服等，穿用時覺得日子健康樸實且舒適；也喜歡到處製造專屬的舒心場所，隨時坐下來打開心靈小窗，如在河岸小公園cafe望向新綠或飄花的外界，或在可以喝茶的個人書店裡，品味幾首詩，抑或整理旅行手記等。有個小小儀式喚起優閒感，就是幸福體驗。

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