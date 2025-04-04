自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】微幸福自己來 每天都開心

2025/04/04 05:30

偶爾給自己買幾朵花隨意插，也會增添微微幸福。（劉黎兒攝）偶爾給自己買幾朵花隨意插，也會增添微微幸福。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

我跟任何人一樣，有許多人生必經的酸甜苦辣，即使有的辛酸到不行，但還是常常開心笑，提醒自己日常充斥無數微微幸福，就算只是偶爾完美地剝一顆蛋或橘子都開心，創造愉快的每一天！

每個人都有許多專屬於自己的微微幸福，像悠太朗關掉電視，在老唱片上落針，瞬間就覺得從凡俗世界解脫了；餵食充滿期待眼神的貓，或跟貓兒們一起趴在有陽光的地板上，比貓更強烈的滿足與安心感就湧上來了！

沒有驚喜的日子，只要是好天，眺望藍空或大海也有開闊順心感；有的朋友夜晚在戶外點個小燈，面對星空，一個人或是與好友、伴侶相聚，手頭的紅酒就瞬間增值無限！

或許是一種文字或社會怪象採集，我喜歡隨手拍下任何有趣的塗鴉、招牌，邂逅一個就開心一次，覺得世間無奇不有，獲得不少元氣；此外也常搜查超市裡降價專櫃，常會出現許多原本超昂貴而無法出手的珍奇食品，或一般日本人還不懂得品嘗的異國食品，像去年一口氣買了十幾顆打3折的台灣文旦。我也喜愛邊開收音機邊用平板追劇，邊用手機回訊，雖然對所有人都很失禮，但以為自己一心數用而有效率，也有小快感！

典子則覺得所有的東西用到最後的瞬間很有快感，如筆記本或便條紙用到最後一張；麻油、果醬或洗髮精等用到最後一滴，自己都會很感動，舒暢無比；或是為自己選了耐久的鮮花，用自我滿意獨創方式插飾，格外幸福。繭子則是俐落地為自己做碗色香味俱全的丼飯，或是偶爾認真地烤份本格的海鮮焗飯，都有幸福的成就感，她每天還攜帶少量甜食，像是宛如寶石般的小果凍、紫薯等變種甘納豆等，隨時送自己一口口福！

月子則愛買純棉觸覺良好的寢具、拖鞋或家常便服等，穿用時覺得日子健康樸實且舒適；也喜歡到處製造專屬的舒心場所，隨時坐下來打開心靈小窗，如在河岸小公園cafe望向新綠或飄花的外界，或在可以喝茶的個人書店裡，品味幾首詩，抑或整理旅行手記等。有個小小儀式喚起優閒感，就是幸福體驗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應