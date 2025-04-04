【自由副刊】 蘇紹連／後行者 － 徒步進香

圖◎薛慧瑩

◎蘇紹連 圖◎薛慧瑩

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1

裝備已齊，我欲隨遶境去

風起轎，吹動子時的黑暗

口罩掩藏微小的吶喊

是一些說不出的密語

一朵曇花掩藏不了自己的白髮

瞬息凋萎，月亮從母親的眼裡

走出來，我跟著行走於

空寂的鄉鎮，信念沒有回頭

我用前方的月光開路

跨越夜的另一半

另一半藏匿了更多的吶喊

．

往前走，耳朵像翅膀

飛在夜間微弱的蟲鳴中

如果無法看見，聲音

將變成黑暗中的眼睛

無我可見，無星空垂降

翅膀將變成音符，當它休止於

唧唧和嘓嘓之間而沉默

我將聽見地平線上

一棵樹的形狀長出手掌

手掌的語言有隱藏嫩綠的

葉脈，褐黃後凋萎後隨風飄

我看見語言飄向遠方

．

2

夜與日的交替之際是黑

漸灰，漸白，用炭筆素描五官

能否先畫出我的額頭和鼻

鼻尖懸掛的露水若有任何

苦痛，露水願一點一點滴落

視線漸層，天色漸層，視線底下

我的鞋，如魚潛游如草蔓生

在人生的險境，不被發現

鞋印消失，不被來者跟蹤

我放心走自己的路

讓炭筆畫出臉頰的崎嶇

．

放下肩上沉重的黑夜

天色有了光，我把影子

留給後方廣闊的土地

願影子變成一把梯子

讓生物往上爬進天光裡

我只是一株遠行的小樹

謝謝生物們的送行。然後

一幅風景自地底下冉冉上升

我走入風景裡，把地圖攤開

先給隱伏的溪水找流向

穿越任何風景裡的界線

越過即瀑布，越不過即湖泊

．

3

風若遶境不過去

靜下來當一個石頭就好

書為思考而有滿腹文字

石頭坐久了便成為一位聽經的信徒

我翻閱一本隨身的禪詩集

青苔隨身，煩惱隨身，而石頭顫抖

詩句滾動。我起身再走

彷彿走在一群上學的小學童當中

蒼老還給了未來

但書包長大就是旅行背包

小時候是目擊者

記憶，永遠停留在種子裡面

石頭默無言語，只得滾動而去

不等候我的發芽

．

往前走，我想把自己

藏進路邊的站牌裡

生活，只要停在公車站牌下

就是為了等待，等待生，等待死

等待突然降臨的一群烏鴉

站在公車廂頂上，對著我的生命瞪眼

我也等待太陽的光，於幻想的時候

將我隨身的溼冷曬熱烘烤

讓髮找到換氣的方式

但沒有人知道行走這個真理

我就是行走，帶著內臟的重量

成為低調的一隻爬行動物

．

4

日正當中，萬物沒有影子

冒煙的煙囪無法直立，只有斜線

被經過的風吹彎，屋頂的

瓦排列整齊，死的姿勢一樣

我經過一面非常直白的圍牆

很想給它塗鴉，塗鴉沒有影子

訊息無法立體呈現

畫一匹馬一頭驢一隻羊

及一個單輪手推車

牠們的行走永遠都在地球的平面

太陽底下，沒有新鮮的語言

我拚命用語言產生影子

．

語言一層一層疊架起來

我不怕坍塌。磚塊是燒過的炭燼

火焰行走在我軀體上的紋路

我已過火，我往前走，跨過

另一種語言，換到另一個時空

眼前有神有靈有魂

進入一條不斷被轉述的路

我無法控制方向

前頭有一隻羊，躺臥在

無人的草場中生產

我看見胎兒的我

像一塊黑色泥土在盒子裡

被引領的人帶走

太陽掛著一枚平安符向西而行

．

5

黑色泥土，被地衣裹身

體內靜態的血管，有了微弱的脈動

泥土裡隱藏活著的磷火

苔蘚底下，我跟隨磷火匍匐往前走

走出界域，能否遇見薄荷、觀音蓮？

落下一滴雨水，使我起心動念

鬆軟我身，掘出石灰裡被處死的

螻蛄椿象七星瓢蟲螞蟻甲蟲線蟲蟎蟲

如果牠們變不成琥珀

就在泥土裡凝結自己

．

我變不成一個武士

火爐的遠端是落日

畫面上，橡樹細小歪斜，荒原崎嶇

空間瘦成這個樣子

路顫抖成另一個樣子

當盔甲焚燒後，有一縷青煙先抵達

遠端。我成為一個信徒

褪去隨身的枝葉

隱藏在皮膚裡的

花和果實全部奉獻出來

給風，給雨，給世界

僅留胎記來相認

落日在遠端誘引

我揹著時間一步一趨

．

6

往前走，萬物朦朧

一隻鷗鳥在灰色中飛

一隻蜘蛛在淺灰色中結網，截獲了飛蟲

燭光在深灰色中搖曳，告訴我哪裡有生命

在一切都變黑之前

我回應它一個空白

變黑之後，眼睛就會自動轉亮，前方

出現萬物的形體，其中有母親的臉

注視我，我追蹤她

移動的一粒飛塵

穿梭了幾個光年才會落在地球？

．

我卻遇見深夜裡巨大的空白

黑色失蹤，空間旋轉、擴展

一個前行者坐在空白的中央

頭腦像燈泡，鎢絲發亮

眼睛閃電，用光流淚

身體布滿發光的蕈菇、螢蟲、藻菌

隨著天燈飛向另一半的夜空

與星星們一起吶喊

我終究斷了線，斷了翅而殞落

母親伸開雙手接住我

輕聲說：夢，受傷嗎

夢遶境了島嶼，經過河川、山巒

我願是一個後行者

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