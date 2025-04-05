【家庭plus．美味教室】鬆餅粉做點心 超Easy

基本款薄餅

文、食譜示範／ムラヨシマサユキ、黒木優子 譯／周欣芃

基本款蒸蛋糕

鬆餅粉的神奇之處，在於匯集了使用少量材料便能輕鬆製作的巧思。舉例來說，由於含有泡打粉和糖，因此備料變少，更加地輕鬆；含有油脂的乾爽粉末也無須過篩，非常方便。

請繼續往下閱讀...

基本款甜甜圈

若是有鬆餅粉做為好幫手，除了宛如店家販售的濕潤美式鬆餅之外，鬆軟的甜甜圈、酥脆的餅乾、想要在紀念日製作的鮮奶油蛋糕及正統的塔派、蛋糕卷，甚至是麵包……能夠驚人地在短時間內迅速完成。

鬆餅粉做點心 超Easy

沒有做過甜點的人及自認為不擅長製作甜點的人，更是會沉溺於它變化無窮的美味魅力當中！

水果美式鬆餅

做為一種常備食材存在的話，就能展開美味、幸福的每一天。

基本款蒸蛋糕

材料（直徑6cm布丁模5份）：

鬆餅粉100g、蛋（M）1顆、A（牛奶3大匙、砂糖2大匙、沙拉油1大匙、蜂蜜2小匙）

事前準備：

將平底鍋鍋蓋用布包起來。在布丁模中放入蛋糕紙杯。

做法：

1.蛋打入調理盆中，打散後加入材料A，用打蛋器攪拌混勻。加入鬆餅粉，混拌至無粉末殘留。

2.將做法1.等量倒入布丁模中。

3.在直徑26cm的平底鍋中鋪上布，倒入約1cm高的熱水，放入做法2.。開中火，蓋上鍋蓋，並留下一個小空隙，蒸13～15分鐘。

基本款甜甜圈

材料（直徑7cm的甜甜圈模5份＋直徑3cm的圓球6份）：

A（鬆餅粉150g、無糖優格80g）、手粉（麵粉）、沙拉油、細砂糖各適量

做法：

1.將材料A放入調理盆中，用橡皮刮刀切拌混勻。成團後放在撒了手粉的工作台上，麵團上方也撒上手粉。

2.用擀麵棍將做法1.擀成厚1cm麵片，再用甜甜圈壓模壓出4個中空狀甜甜圈麵團（中心的圓片麵團滾成小圓球）。剩餘的麵片收攏滾圓，擀成麵片後再壓出1個甜甜圈麵團及1個圓形麵團並滾圓，剩餘的麵團再滾成小圓球。

3.深平底鍋中倒入油，加熱至160℃，放入半量的做法2.油炸，炸好後撈出，剩餘半量也以同法油炸並瀝乾油分。

4.趁做法3.還溫熱時，沾裹上細砂糖。

基本款薄餅

材料（直徑約20cm薄餅8片）：

鬆餅粉70g、蛋（M）2顆、牛奶200ml、沙拉油1大匙、融化奶油液、細砂糖各適量

做法：

1.蛋打入調理盆中，打散後加入牛奶混勻。

2.在另一個調理盆中放入鬆餅粉，再將做法1.邊少量多次地慢慢加入，邊用打蛋器混勻，最後加入沙拉油，迅速混合。

3.直徑23cm的平底鍋用中火燒熱，薄薄地抹上少許沙拉油（份量外），接著倒入略少於1湯勺（1/8量）的做法2.，鍋子傾斜繞圓，讓麵糊攤平於整個鍋面。等邊緣煎到酥脆時就翻面，再煎30秒後取出。剩下的麵糊以相同方式製作。

4.將做法3.盛盤，淋上融化奶油液，撒上細砂糖。

水果美式鬆餅

材料（直徑約16cm鬆餅3片）：

鬆餅粉150g、蛋（M）1顆、A（牛奶120ml、無糖優格3大匙、奶油20g）、草莓8顆、香蕉1條、藍莓20顆、鮮奶油50ml、糖粉、楓糖漿各適量

事前準備：

將材料A的奶油隔水加熱至融化。草莓去蒂後再對切，香蕉切成厚1cm圓片。鮮奶油放入調理盆中，用打蛋器打至6分發。

做法：

1.將蛋打入調理盆中，打散後加入材料A，用打蛋器攪拌混勻。加入鬆餅粉，大致混拌至粉感消失。

2.平底鍋用中火燒熱後離火，放在濕布上冷卻。爐火轉成中小火，平底鍋移回，倒入1/3量的做法1.，蓋上鍋蓋，煎約2分鐘，等表面出現氣泡時翻面。再次蓋上鍋蓋，煎約1分鐘後取出。剩下的麵糊以相同方式煎出兩片鬆餅。

3.將做法2.交錯重疊盛盤，擺放上草莓、香蕉、藍莓。撒上糖粉，和鮮奶油霜及楓糖漿一起享用。

紅豆奶油銅鑼燒

材料（5份）：

鬆餅粉100g、蛋（M）1顆、A（牛奶2大匙、蜂蜜、味醂各1大匙）、沙拉油適量、奶油40g、煉乳1小匙、水煮紅豆（罐頭）3大匙

做法：

1.將蛋打入調理盆中，打散後加入材料A，用打蛋器混勻。加入鬆餅粉，混拌至粉感消失。

2.平底鍋用中火燒熱後離火，放在濕布上冷卻。爐火轉成小火，平底鍋移回，薄薄地塗抹上沙拉油，鍋面間隔舀入1大匙做法1.，共5片份。當表面出現氣泡時翻面，快速煎一下後取出。剩餘麵糊以同法煎出5片。

3.奶油放入調理盆中攪拌至軟化，加入煉乳，充分混合。

4.將做法3.塗抹在做法2.上，在一半餅皮上等量鋪上水煮紅豆，再將另一半餅皮以塗抹面朝下的方向蓋上。

（圖片提供／《菓子研究家的原創居家點心：142道用鬆餅粉做的超EASY神奇美味》邦聯文化）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法