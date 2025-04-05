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【藝週末．藝週推薦表演】命運的塵埃，在影像與詩歌間旋舞─威廉．肯特里奇《女先知》

2025/04/05 05:30

《女先知》突破藝術與劇場界限，帶給觀眾無限想像。《女先知》突破藝術與劇場界限，帶給觀眾無限想像。

文／記者董柏廷 圖片提供／北藝中心

北美館曾於2024年展出《女先知》中演員服裝的縮小模型偶。（記者董柏廷攝）北美館曾於2024年展出《女先知》中演員服裝的縮小模型偶。（記者董柏廷攝）

燈光漸暗，舞台中央，手繪背景板上一本巨大的翻頁書投影，被一雙看不見的手逐頁掀翻。除了密密麻麻的文字之外，上有南非當代藝術家威廉．肯特里奇（William Kentridge，1955-）以黑色剪紙拼貼成的陰影素描貼圖，隨著時間移動，搭配快轉，連接成逐格動畫，開啟如詩讖的表演。

《女先知》中〈會動垮的椅子〉是另外設計的動力裝置。（記者董柏廷攝）《女先知》中〈會動垮的椅子〉是另外設計的動力裝置。（記者董柏廷攝）

影像隨著書頁翻動，南非聲樂響起，曲調低沉卻飽含情緒，演員的舞動與歌者的吟唱相互纏繞，如同遠古預言。光線忽明忽滅，投影在表演者的身體上，製造出曖昧的時空感，彷彿連現實也變得不確定。舞者們，或輕踏，或狂舞，影子在身體與紙頁背景間交錯，也成了預言的一部分。現實與幻象不再有明確界線，只有命運的呢喃在耳邊縈繞。

《女先知》演員服裝由Greta Goiris設計。《女先知》演員服裝由Greta Goiris設計。

時間已逝 影像仍在燃燒

《女先知》結合南非知名作曲家凱爾．謝潑德的作品，襯著聲樂、鋼琴、打擊樂等，描繪主角索霍的旅程。《女先知》結合南非知名作曲家凱爾．謝潑德的作品，襯著聲樂、鋼琴、打擊樂等，描繪主角索霍的旅程。

《女先知》是威廉．肯特里奇融合視覺與聽覺的戲劇作品。由兩個段落組成：第1個段落以威廉．肯特里奇的經典炭筆逐格動畫《瞬間已逝》（The Moment Has Gone）開展篇章，影像中不斷擦抹、刪除，再重新繪製，結合南非知名作曲家凱爾．謝潑德（Kyle Shepherd，1987-）的作品，襯著聲樂、鋼琴、打擊樂等配樂，描繪主角索霍．埃克斯坦（Soho Eckstein）的旅程。索霍一幕幕地穿梭在市立藝術博物館和城市邊緣的廢棄礦區，歷經博物館的倒塌，以及孤獨礦工持續進行的抗爭，隱喻儘管創作本身具有徒勞性，卻始終是一種與命運抗衡的行動。索霍．埃克斯坦是在威廉．肯特里奇作品中反覆出現的角色，他代表南非城市資本家的縮影，曾經擁有龐大的工業帝國，如今卻徘徊在市立藝術博物館與城市邊緣的廢棄礦區之間。他見證了文明起朱樓、眼看宴賓客、眼看樓塌了，而他的身影在影像的擦抹與重繪之間變得模糊，逐漸走進歷史的廢墟。

《女先知》融合古希臘神話與21世紀AI技術，探討命運與自由。《女先知》融合古希臘神話與21世紀AI技術，探討命運與自由。

威廉．肯特里奇將裝置雕塑、繪畫，甚至表演者的身體投影結合，舞者在前，舞動炭筆般的身形，陰影如墨，揮灑在一頁頁的紙張，將命運燃燒後的餘燼拓印其上。

《女先知》透過戲劇語言，讓古老的故事與當代社會對話。《女先知》透過戲劇語言，讓古老的故事與當代社會對話。

紙葉飛舞 預言散落人間

《女先知》結合聲樂、投影、舞蹈、鋼琴伴奏等多種表演形式演出。《女先知》結合聲樂、投影、舞蹈、鋼琴伴奏等多種表演形式演出。

第2篇章《等待女先知》（Waiting for the Sibyl）是一部單幕歌劇，靈感來自希臘神話中的庫邁女先知。傳說中，人們將疑問寫在葉子上，譬如「我能活多久？」、「我會死於疾病嗎？」，放在洞窟外；女先知則會將她的預言寫在另一片葉子上，投入洞窟深處。

女舞者舞動的身影，如素描穿梭過一頁頁書本影像。女舞者舞動的身影，如素描穿梭過一頁頁書本影像。

當人們領取屬於自己的答案時，總會有一陣風將所有葉片揚起，漫天飛舞的葉子正像是所有人錯雜的「命運」。威廉．肯特里奇將此意象帶至舞台，讓書頁翻動、紙葉飛舞。舞者身體如筆墨，在光影交錯的書頁上舞動，身形扭曲、旋轉、消散，如同預言本身的模糊不定。她既是預言者，也是被預言者，一舉一動對不確定性的臣服。這是威廉．肯特里奇對「命運」的另一種詮釋──書頁與樹葉、答案與疑問、預言與無可掌控的風，這些元素構成了強烈的隱喻。他也創造出一系列，總是不和諧的動態雕塑，象徵混亂，但在不斷的旋轉之中，又會出現短暫的「和諧」。這種混亂與和諧交織的感覺，讓觀眾在看似無序的狀態中，仍期待片刻的整體性。

舞者的影子在身體與紙頁背景間交錯，也成了預言的一部分。舞者的影子在身體與紙頁背景間交錯，也成了預言的一部分。

從南非的暗影中誕生

演員的舞動與歌者的吟唱相互纏繞，如同遠古預言。演員的舞動與歌者的吟唱相互纏繞，如同遠古預言。

威廉．肯特里奇生於1955年的南非約翰尼斯堡。大學主修政治學和非洲研究，1976年進入約翰尼斯堡藝術基金會進修。1981年前往巴黎的雅克．樂寇國際戲劇學校學習默劇和戲劇，之後返回約翰尼斯堡，深耕戲劇工作，並同時專注發展藝術創作，從蝕刻版畫、橡膠版、到大型炭筆畫和短片，展現精湛的跨領域才華。

《女先知》舞台中央，手繪背景板上有一本巨大的翻頁書投影。《女先知》舞台中央，手繪背景板上有一本巨大的翻頁書投影。

1948至1994年期間，南非國民黨實施種族隔離政策，當時由少數歐裔白人長期執政，並實施以種族區分權益、居住空間的制度，大幅壓縮黑人的人權。而威廉．肯特里奇的雙親是人權辯護律師，在那個時代積極為政治受難者發聲，關切政治迫害與社會不公不義，威廉．肯特里奇成長於那樣的時代、那樣的家庭環境，奠基他後來關注普世苦難的創作根本。

南非藝術家威廉．肯特里奇。南非藝術家威廉．肯特里奇。

「素描」是一種思考方式

倘若要理解《女先知》的美學語彙，便不得不談談威廉．肯特里奇的創作脈絡。他童年與青年時期處於南非種族隔離政策最為嚴苛的年代。他的父母是人權辯護律師，長期為政治受害者發聲，使得肯特里奇從小便對政治、社會不公與歷史創傷有著敏銳的感知。

威廉．肯特里奇獨特的成長背景，造就他對政治社會議題高感度的觀點，綜觀他的作品，不難發現多是探討歷史、種族、革命、殖民、放逐與記憶等主題。早期的藝術創作圍繞著種族隔離的傷痕，並以強烈的諷刺筆調揭露社會的不正義，作品不僅揭示南非種族隔離制度的殘酷，也探討人類面對權力與不對等時的無奈與反抗。然而，隨著時間推移，他的作品開始從具體的政治議題，轉向更廣泛的歷史、記憶與人類存在的探問，關注人類如何面對過去的創傷，並試圖重建生活。他的藝術語言，也從平面素描擴展至舞台表演、動畫、裝置藝術，並與音樂、戲劇結合，發展出獨特的跨媒體敘事風格。

威廉．肯特里奇對於南非抱有非常深厚的身分認同情感，認為南非的藝術創作有自己的生命力，且尚未為世人所知，與他合作的藝術家也不只限於傳統音樂，也有爵士樂、表演、舞蹈等各領域才華洋溢的藝術家。

對威廉．肯特里奇而言，素描是一種思考方式，反之，思考也是一種腦內的素描，他擅長以「素描」為創作媒材，他曾說：「素描是一種想法的摸索，是慢動作的思考。以不確定、不精確的方式作畫，也是一種建構意義的模式。」

「素描」是一種充滿自由性的創作方式，塗抹後留下的痕跡，在他手中轉變成動態的定格電影，最能充分表現「時間性」，對他而言，素描具有多重意涵，因其可黑可白的特質，能創造出「灰色地帶」。他曾說，「捍衛不確定性是藝術家的責任。」模糊、不清楚、未完成、不確定，正是藝術最重要的本質與價值。

渾沌之中 瞬間頓悟

進入2010年後，威廉．肯特里奇的創作逐漸不像早期針對種族隔離議題時，使用諷刺性高的做法或選材。然而，種族隔離結束後的社會混亂與隨之而來的轉型正義，對他也是另一極大衝擊。

威廉．肯特里奇的《女先知》2019年於羅馬歌劇院首演，整部劇的創作過程並非由他全權主導，而是將「旋轉」及「女先知」的概念拋出去，讓團隊自由發想。他則專注於投影設計，以及如何以電影的元素呈現。

威廉．肯特里奇將多媒體表演融合得完美，他能夠在動態和靜態的視覺元素之間創造一種獨特的流動感，進一步強化了時間的概念。他既運用了現代科技的力量，又保持了他獨特的手繪動畫和藝術技巧，這種混合風格使他的作品在視覺和情感共鳴上都極具魅力。這也是威廉．肯特里奇面對瞬息萬變的世界，給出的新回應──保持一種介於不穩定與不確定狀態。因此，觀看肯特里奇的作品，常常會有如從渾沌之中頓悟的感受。

《女先知》不只是講述一個神話，而是透過戲劇語言，讓古老的故事與當代社會對話。作品不只是單純的敘述，更是一種對現實的詰問。當過去的「預言」，轉成現代的「演算法」，AI學習開始分析並計算人類行為、健康、甚至政治傾向，人類是否還擁有選擇的自由？人類渴望掌控未來，卻不得不承認已被自己創造的「新神」支配。

◆威廉．肯特里奇《女先知》，將於4月11至13日，在台北表演藝術中心展開亞洲首演。

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