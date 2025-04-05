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【藝術文化】睽違10年在台唯一演唱會 波伽利美聲繞梁台北大巨蛋

2025/04/05 05:30

安德烈‧波伽利與合作多年的義大利指揮卡羅．貝尼尼攜手登台。（MNA提供）安德烈‧波伽利與合作多年的義大利指揮卡羅．貝尼尼攜手登台。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕義大利美聲天王安德烈．波伽利昨（4日）首登台北大巨蛋演出，與台灣睽違10年的問候，以中文「謝謝」開場，引來觀眾如雷掌聲；雖然已是出道30年的巡迴演出，但誠意十足，全場14首歌，外加3首安可曲，讓全場樂迷在驚喜中留下美好的回憶。

暌違10年再登台，波伽利說他在這裡留下許多美好的回憶，而他毫不吝嗇地唱完全場，也讓樂迷在驚喜中留下美好的回憶。（MNA提供）暌違10年再登台，波伽利說他在這裡留下許多美好的回憶，而他毫不吝嗇地唱完全場，也讓樂迷在驚喜中留下美好的回憶。（MNA提供）

主辦牛耳藝術表示，波伽利團隊為求完美呈現，全場音響系統皆由國外團隊親自操刀，部分由義大利空運來台的麥克風，涵蓋多種收音技術，確保歌劇、流行、管弦樂與現場環境的完美平衡。尤其 Schoeps Colette管式麥克風與DPA 4061等頂級設備的運用，不僅能捕捉波伽利細膩悠揚的聲線，更能在舞台上呈現宛如錄音室級的純淨音質。

波伽利是首位登台北大巨蛋演出的西洋巨星。（MNA提供）波伽利是首位登台北大巨蛋演出的西洋巨星。（MNA提供）

此次演出陣容龐大，包括由指揮卡羅．貝尼尼（Carlo Bernini）領軍的NSO國家交響樂團80人、台北愛樂合唱團60人，出生於衣索比亞的義大利女高音瑪麗安．巴蒂斯泰利（Mariam Battistelli）表現十分出色，與波伽利的對唱默契十足；小提琴家安娜塔西亞．彼得里沙克（Anastasiya Petryshak）也展現大將之風。

此次演出曲目涵蓋經典歌劇、電影原聲與流行金曲，跨越古典與流行的音樂疆界，讓不同樂迷都能陶醉其中。尤其下半場的安排相當特別，波伽利除與帕華洛帝虛擬對唱，在迎來特別嘉賓帥兒馬提歐．波伽利出場時，特別講了一段話，「很感謝大家今晚前來，很開心能再次回到這裡，已經很久沒有與大家見面了，現在歡迎新時代的降臨，我的兒子Matteo。」父子倆人除合唱知名的〈Fall On Me〉（照亮我），馬提歐也獨唱〈Caruso〉（卡羅素），展現他溫暖而深情的嗓音。

至於壓軸的安可曲，由於先前公布的歌單中，沒有見到〈Con te partirò〉（告別的時刻）以及〈Nessun dorma〉（公主徹夜未眠），引不少樂迷敲碗期待；波伽利在安可第1首就唱了〈告別的時刻〉，大家以為是說再見了，沒想到緊接著父子倆攜手呈獻了紅髮艾德（E. Sheeran）的〈Perfect Symphony〉（完美無瑕），最後波伽利竟又回到舞台唱了〈公主徹夜未眠〉，在滿場感動的歡呼聲中，舉起手向觀眾揮別，也為他的亞巡畫下完美句點。

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