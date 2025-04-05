【藝術文化】東京富士美術館浮世繪典藏展 高雄創價美術館登場

葛飾北齋〈富嶽三十六景 凱風快晴〉，木版多色刷、橫大判錦繪，24.1×37.2公分，1830-32。（創價美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由創價美術館與日本東京富士美術館攜手合作推出的「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」，帶領觀眾穿越時空，見證日本江戶時代至近代的藝術發展，即日起至5月25日於高雄創價美術館登場。

東京富士美術館館長清水由朗表示，本次展覽精選館藏150件經典浮世繪作品，涵蓋江戶時代至昭和時期，展出包括葛飾北齋、歌川廣重等大師的「名所繪」，以及川瀨巴水描繪大正、昭和時期風景的作品，充分展現浮世繪藝術的多樣性。

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江戶時代的幕府與宮廷，以重視傳統的狩野派等御用畫師為主流，然而在民間，許多自由清新的畫家湧現，孕育出浮世繪這一藝術形式。浮世繪以大膽構圖及鮮明色彩著稱，在19世紀中葉傳入歐洲後，更深深影響印象派畫家。「浮世」一詞意指「現代風」，正是這股對新風俗與話題充滿好奇的庶民文化，促成浮世繪藝術的繁盛。

展覽分為4大章節：「第1章 浮世繪之花—美人畫、役者繪、武者繪」、「第2章 葛飾北齋—日本之心．富士山」、「第3章 歌川廣重—街道之旅（東海道）與江戶風景」、「第4章 川瀨巴水—明治、大正、昭和前期的日本原鄉風景」。其中，北齋與廣重的作品確立了浮世繪風景畫的地位，而川瀨巴水則在明治至昭和時期，繼承浮世繪傳統並創作出新版畫，體現浮世繪藝術的演變。展品包括喜多川歌麿〈六家名媛美人選 高島久〉、葛飾北齋〈富嶽三十六景 凱風快晴〉、歌川廣重〈江戶名所百景 大橋安宅驟雨〉等經典作品，呈現浮世繪藝術的獨特風采。

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