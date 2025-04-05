自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】東京富士美術館浮世繪典藏展 高雄創價美術館登場

2025/04/05 05:30

葛飾北齋〈富嶽三十六景 凱風快晴〉，木版多色刷、橫大判錦繪，24.1×37.2公分，1830-32。（創價美術館提供）葛飾北齋〈富嶽三十六景 凱風快晴〉，木版多色刷、橫大判錦繪，24.1×37.2公分，1830-32。（創價美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由創價美術館與日本東京富士美術館攜手合作推出的「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」，帶領觀眾穿越時空，見證日本江戶時代至近代的藝術發展，即日起至5月25日於高雄創價美術館登場。

東京富士美術館館長清水由朗表示，本次展覽精選館藏150件經典浮世繪作品，涵蓋江戶時代至昭和時期，展出包括葛飾北齋、歌川廣重等大師的「名所繪」，以及川瀨巴水描繪大正、昭和時期風景的作品，充分展現浮世繪藝術的多樣性。

江戶時代的幕府與宮廷，以重視傳統的狩野派等御用畫師為主流，然而在民間，許多自由清新的畫家湧現，孕育出浮世繪這一藝術形式。浮世繪以大膽構圖及鮮明色彩著稱，在19世紀中葉傳入歐洲後，更深深影響印象派畫家。「浮世」一詞意指「現代風」，正是這股對新風俗與話題充滿好奇的庶民文化，促成浮世繪藝術的繁盛。

展覽分為4大章節：「第1章 浮世繪之花—美人畫、役者繪、武者繪」、「第2章 葛飾北齋—日本之心．富士山」、「第3章 歌川廣重—街道之旅（東海道）與江戶風景」、「第4章 川瀨巴水—明治、大正、昭和前期的日本原鄉風景」。其中，北齋與廣重的作品確立了浮世繪風景畫的地位，而川瀨巴水則在明治至昭和時期，繼承浮世繪傳統並創作出新版畫，體現浮世繪藝術的演變。展品包括喜多川歌麿〈六家名媛美人選 高島久〉、葛飾北齋〈富嶽三十六景 凱風快晴〉、歌川廣重〈江戶名所百景 大橋安宅驟雨〉等經典作品，呈現浮世繪藝術的獨特風采。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應