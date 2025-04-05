【藝術文化】第6屆台北當代藝術博覽會 展現台灣豐富藝術風貌

「第6屆台北當代藝術博覽會」規畫3大主要展區及2大亮眼展區。（台北當代藝術博覽會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「第6屆台北當代藝術博覽會」將於5月9至11日，在台北南港展覽館登場。今年規畫3大主要展區、2大亮眼展區，聚焦台灣在地豐富的藝術風貌並放眼國際藝術脈動。

3大展區包含：「當代網域」（Galleries），透過遴選委員會的評選，為來自台灣、亞洲及世界各地的知名藝廊提供一個獨特平台；「新生維度」（Edge）展區聚焦再現，著重邀請藝廊展出1或2位新生代或新銳藝術家的全新作品；全新展區「藝韻匠心」（Embody），則是聚焦於當代藝術、工藝與設計相結合的特別展區，專注於探索物件、材質與技藝交匯之下，藝術、工藝與設計等元素在亞洲當代文化脈絡中所扮演的關鍵角色。此外，為表彰新銳藝術家於當代藝術領域的創新與突破，更首度設立「新生維度藝術家獎」，以表彰參與「新生維度」展區的傑出新銳藝術家，由國際知名策展人及藝評家組成評審團，評選出最具潛力與創新思維的藝術家，將於5月9日揭曉並舉行頒獎典禮，得獎者可獲得獎金10,000美元。

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此外，今年更以「斷電」與「節點台北」2大亮點展區，展現台灣藝術界的豐沛能量與國際視野。其中，「斷電」包含3件由活躍於前瞻科技與當代文化的藝術家所創作的大型裝置藝術作品，例如，藝術家蘇匯宇和新媒體藝術團體XTRUX的作品，結合開源人工智慧工具和傳統影片製作，重新演繹出媒體文化中展現的軍事宣傳；「Taipei Node節點台北」第1屆將呈獻新生代藝術家李亦凡的迷你回顧展「Making of...Li Yi-Fan李亦凡」3部作品，從數位科技、網路資訊到人工智慧，藝術家以充斥冷僻知識與個人囈語的後設敘事，將技術革命的理想與失落共冶一爐，並進一步延伸至其當前創作。

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