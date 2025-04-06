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【藝術文化】嘉美館背光特展 聚焦郭東榮、陳銀輝、詹浮雲藝術軌跡

2025/04/06 05:30

詹浮雲早年受二二八事件影響，因祭拜陳澄波遭軍警逮捕，旋即逃離嘉義至高雄發展。〈陳澄波的最後〉以粗重筆觸營造歷史的斑駁感與時間感。油彩、畫布、89.8x1156.6公分，1994。（記者董柏廷攝）詹浮雲早年受二二八事件影響，因祭拜陳澄波遭軍警逮捕，旋即逃離嘉義至高雄發展。〈陳澄波的最後〉以粗重筆觸營造歷史的斑駁感與時間感。油彩、畫布、89.8x1156.6公分，1994。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／嘉義報導〕由嘉義市立美術館推出的「背光」特展，邀請鄭勝華策畫，聚焦台灣資深藝術家郭東榮、陳銀輝與詹浮雲的繪畫創作，探看其人承襲日治時期的寫生觀念，在動盪時代中肩負藝術使命，以創作之光穿越歷史陰霾。

陳銀輝作品〈山的組曲〉融入風景意象，畫面層次豐富。油彩、麻布，144.5x111.1公分，2005。（記者董柏廷攝）陳銀輝作品〈山的組曲〉融入風景意象，畫面層次豐富。油彩、麻布，144.5x111.1公分，2005。（記者董柏廷攝）

展覽透過4個子題：「尋色」、「解形」、「主體建構」與「命題」，回顧他們在時代洪流中探索創作的可能性，呈現其藝術發展脈絡。「尋色」探討3位藝術家早年受日治時期寫生觀念影響的歷程。寫生不僅是當時台灣藝術訓練的核心方法，也培養畫家對光線、色彩與構圖的敏銳度；「解形」則呈現1960年代後，台灣藝術界受現代藝術浪潮衝擊，藝術家開始思考如何突破傳統框架。他們逐漸擺脫具象再現的侷限，改以色彩、筆觸與材質的純粹表現，發展出更具個人特色的藝術語言。

郭東榮藝術生涯橫跨論述與創作之間，不斷尋求風格與觀念上的突破。〈世界在變No. 38〉汲取西方抽象表現主義，重新詮釋東方線條。油彩、畫布，193.7x259公分，2012。（記者董柏廷攝）郭東榮藝術生涯橫跨論述與創作之間，不斷尋求風格與觀念上的突破。〈世界在變No. 38〉汲取西方抽象表現主義，重新詮釋東方線條。油彩、畫布，193.7x259公分，2012。（記者董柏廷攝）

至於「主體建構」，則聚焦於他們長期於創作與探索中，確立獨特風格，不僅透過作品展現個人美學，也投身藝術教育，培育無數新生代藝術家，推動台灣藝術發展；而「命題」則延伸至社會脈絡，探討藝術家如何回應戰爭、政治與社會動盪的挑戰。

郭東榮、陳銀輝與詹浮雲的創作，不只是個人表達的場域，更折射出時代的動盪與藝術家對歷史的反思。「背光」展覽透過3位出生於1930年代的嘉義藝術家作品，帶領觀眾重新審視台灣藝術的發展脈絡，思考藝術如何在時代更迭中持續發光，成為跨世代交流的橋梁。

展期至6月8日，地點在嘉美館1至3樓展出。詳詢嘉美館官網。

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