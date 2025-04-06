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【藝術文化】台北愛樂歌劇坊雷哈爾風流寡婦 17日南海劇場連演2天

2025/04/06 05:30

雷哈爾《風流寡婦》由指揮邱君強（左起）攜手聲樂家宮天平、凌孟汶、林蕭淳顄、林政勳，以及鋼琴家陳慧宇、導演陳昶旭共同呈獻。（台北愛樂歌劇坊提供）雷哈爾《風流寡婦》由指揮邱君強（左起）攜手聲樂家宮天平、凌孟汶、林蕭淳顄、林政勳，以及鋼琴家陳慧宇、導演陳昶旭共同呈獻。（台北愛樂歌劇坊提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂歌劇坊全新製作《風流寡婦》，由指揮邱君強、導演陳昶旭攜手女高音林蕭淳顄、男中音林政勳等多位聲樂家，挑戰這部膾炙人口的輕歌劇，將於4月17、18日在南海劇場連演2天（詳詢TixFun）。

《風流寡婦》故事出自於巴黎劇作家梅哈克（Henri Meilhac）1861年法語喜劇《大使館隨員》（L’attachéd’ambassade），後由維也納著名劇作家萊昂（Viktor Léon）與史坦（Leo Stein）改編，將時代背景設定為20世紀初的巴黎，1905年在維也納首演，作曲家雷哈爾親自指揮，首演起即連續演出483場次，與小約翰史特勞斯《蝙蝠》同享「世上最受歡迎輕歌劇」榮銜，後來更被拍成多個電影版本。

《風流寡婦》劇情描繪歐洲某小國瀕臨破產，唯一希望是將富有的寡婦漢娜（女高音林蕭淳顄飾）的巨額財富留在國內。漢娜的財富及美貌吸引了大批貴族和富豪追求，但她卻只對來自故鄉的紈絝貴族達尼羅伯爵（男中音林政勳飾）心存好感，如今重逢，兩人明明互有情意，卻因驕傲與誤解無法坦承。

雷哈爾將歌劇華爾滋的優雅與法國歌劇的戲劇張力完美融合，以優雅的管弦樂和抒情浪漫的旋律，讓這部輕歌劇兼具高雅與通俗。台北愛樂歌劇坊音樂總監暨指揮邱君強表示，音樂中有多首圓舞曲、馬厝卡舞曲、維也納風格的進行曲曲風的元素，說明了這部作品在20世紀初大受歡迎的原因，可能挑起當時聽眾懷舊的情愫。

有趣的是，《風流寡婦》可不是負面意思的「風流」，而是較接近「風流倜儻」的意涵，意指有文采、有才氣。邱君強說，《風流寡婦》劇名德文原文「Die lustige Witwe」中，可以翻譯為「有趣」、「幽默」的寡婦，以及翻譯後的英文劇名（The Merry Widow）也是指「快樂」、「歡樂」的意思。此外，以女主角漢娜為中心所發展的事情，也反映出當時女權主義開始抬頭。

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