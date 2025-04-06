限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】邦瀚斯春季拍賣預展 空置大廈內的經理座位受矚目
石田徹也〈空置大廈內的經理座位〉，壓克力、木板，145.6 x 103公分，1996。（邦瀚斯提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於4月11至13日在台北BELLAVITA寶麗廣場舉行春季拍賣預展，展出涵蓋亞洲各地的重要藝術藏品，品項橫跨現當代藝術、印度與喜馬拉雅藝術、中國書畫、瓷器工藝、珠寶等，當中不乏首次亮相、極具市場潛力的罕見佳作。其中，最大亮點為已故日本藝術家石田徹也的作品〈空置大廈內的經理座位〉。
邦瀚斯表示，石田徹也是日本當代超現實主義代表人物，其創作以冷峻筆觸描繪出社會體制下人們的異化與無力，風格強烈且具識別度，因英年早逝，僅存約200餘幅畫作，市場流通極為稀少。其〈運輸帶上的男人〉於去年12月在香港邦瀚斯，拍出逾1千萬港元（約新台幣4千3百萬元），創下個人拍賣紀錄，使此次釋出作品備受矚目。
請繼續往下閱讀...
〈空置大廈內的經理座位〉延續藝術家對現代人生活處境的深刻觀察與批判。一位身著西裝的男子與辦公椅合為一體，神情空洞而麻木，背景為冰冷、空無的建築空間，畫面透露出濃厚的孤獨與荒誕。此畫不僅是對現代職場與階級制度的反思，也映射個體在高度資本化社會中的邊緣處境。
此外，華人抽象藝術代表蕭勤的作品〈慧星之五〉、朱銘的經典雕塑「太極」系列亦將在預展中亮相。詳詢邦瀚斯官網。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應