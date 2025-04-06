【家庭plus．徵文大拼盤】家庭支出 AA行不行

圖／豆寶

夫妻都有收入，為了家庭出錢出力，別太計較，家，不是講公平的地方……

圖／豆寶

〈一起承擔〉從全支付到分攤 重新調適

文／可樂糖（台南市）

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公主與王子的愛情再怎麼甜蜜，終究要回歸現實面，如何不為「錢」傷和氣，又能彼此滿意，考驗著雙方智慧。

記得婚前與先生交往期間，大小費用全他一人包辦，只要跟他出門，幾乎連錢包都不必帶。然而，進入婚姻後，身旁的長輩常有意無意地警告我們說，夫妻很容易為了親子教養和金錢的問題而吵架。果真，婚後開始面對育兒、家庭、購屋、照顧家人等各種費用支出，先生開口主動要求一起分攤家庭開銷與支出。

從小就被灌輸男生應該要擔負家庭經濟的觀念，突然也要一起拿錢供應家庭時，還經歷一段情緒調整期。考量薪資結構與家庭工作的分配，大筆開銷支出仍由先生支出，較小筆的生活開銷則由我負責，談妥後，彼此樂得輕鬆也無壓力。

對先生而言，並不在乎妻子能提供多少經濟支持，而是更看重願意一起承擔家庭的伴侶。共同的付出，其實不論哪種制度，彼此量力而為，有共識，或許許多事情將變得輕鬆容易多。

〈一人掌控〉婚前AA 婚後全集中

文／Maggie Chen（台南市）

男女朋友交往時，AA制我覺得很可以，畢竟交往時，還沒有確認對方是值得相伴一生的對象，為避免將來分手時，交往期間多出錢的一方，因多付出金錢，產生更多負面的情緒，進而因為金錢糾紛，引發的「恐怖情人」效應，所以我覺得婚前採取AA制非常合理。

但我和老公結婚後，雙方都有默契，覺得彼此既然都認定對方是可以相伴一生的人，那婚後在金錢上就不需要再分得那麼清楚了，畢竟很多狀況下，要去細分家庭中的各項支出，實在是很花時間及傷感情的事情。

婚後，老公將他每個月的薪資，全部都交由我管理，他也樂得當一位甩手掌櫃。我們夫妻覺得這樣的好處很多，例如：我們家出門消費，永遠不會出現要付帳時，有人會忽然尿遁；或是孩子要繳註冊或補習費用時，夫妻間爭執「上次明明我已經出過了，這次為什麼又要我出」的情景。不會為了日常生活中柴米油鹽等瑣碎的雜事引起口角，這樣大大提升我們夫妻間的感情，真是美事一件呀！

〈掙得尊嚴〉有收入 也想盡點力

文／榮月（台中市）

老伴從商，大把錢進錢出，看似富裕有餘，其實全都卡緊，閒錢實在不多。因此家裡平日生活費用，就得仰賴我的薪資，但像房貸、車貸和孩子學雜費等長期支出龐資，就由他負責，家庭開銷共同分擔，在我家行之有年，運行順暢自然和諧。

夫妻雙方都有工作，一起承擔經濟責任，天經地義理所當然。然而兩個人的收入畢竟有差，如果採平均分攤的AA制（All Average）真有點勉強，也太複雜，難以畫分，所以我們是AB制，老伴負責大筆開銷，小錢就歸我買單。只是若屬個人所需，倒是可以AA（All Apart），各自付帳，不干預也尊重對方自由。

好友曾叨念我，夫家有錢，窩在家裡當少奶奶，缺錢就找老公要，豈不快哉。我並不認同這種依賴別人生活的論調，靠山山會倒、靠人人會跑，靠自己最好，即便我賺的錢少，幫忙支付生活費用也少，但自力更生和出一分力，能掙得尊嚴和自信，划算又值得。

〈共同分攤〉按薪水比例 存入公基金

文／M.T（高雄市）

討厭AA制的覺得太冷漠，支持AA制的覺得最公平，這樣的「公平」，真的適合放進婚姻嗎？

好友夫妻檔黃董和黃太，薪水天差地遠，若硬要對分，黃太付完房貸就要啃麵包度日，黃董卻能蒐集限量版模型。於是他們自創「AA制變形版」：根據收入比例分擔。如黃太月入4萬、黃董月入10萬，就以4：10的比例，出資存入家庭基金，用以支付家中大小開銷。其餘才是個人可自由運用的部份，不夠再補，剩餘留用。它保留「共同負擔」的原則，也兼顧了「能力範圍內的公平」。既不失公平，也沒人吃悶虧，似乎比傳統AA制更靈活了。

這算AA制嗎？算，也不算。婚姻不是數學題，糾結算不算AA制，死守五五分帳，鬧得雞飛狗跳，只會讓愛變成算帳，不如讓生活輕鬆點，別讓感情卡在發票上。

畢竟，夫妻間最珍貴的不是分得剛剛好的帳單，而是有人願意為你多付一點，為這個家付出更多的真心。

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