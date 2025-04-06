【藝週末．藝週推薦展覽】山海共構的生命劇場─高雄市立美術館「潮壤相接」展

林介文2024年作品〈織山〉，織者：溫英妹、林彥含。

文．攝影／林昱晴

拉飛．邵馬2021年作品〈海．生〉系列之一。

海潮輕撫著大地，退去時，留下一道變動不居的浪痕。在潮汐與土壤的交界，既非海，亦非陸，既非此岸，亦非彼方。高雄市立美術館「潮壤相接」的策展命題，對應著那一道如呼吸般收放的隱然分界，讓人似乎可以在作品當中聽見海潮、震懾於山的壯偉、感受到藝術家以愛相待的心意──非僅潮壤相接，更達到了心意相通的共感。這些作品猶如山海低語的回音，映現出藝術家對天地的親近與敬畏。他們不以征服者的姿態俯視，而是以身體感知土地的脈動，傾聽水流潺湲間未曾被書寫的歷史。展期至4月20日。

葉海地2022年作品〈魚湯的滋味〉。

昔日，人類順應洶湧的洋流，隨著潮汐的召喚啟航，將未知的海域化為通往未來的路徑。從南島語族逐浪而行的遷徙，到大航海時代無畏探索的冒險，每一次揚帆皆為時空交會的契機，書寫著文化相遇與交融的篇章。浪濤不僅推動船舶，也塑造了文明的輪廓，在異域的港灣、交錯的航線中，編織歷史與傳說。自從高雄市立美術館第3任館長李俊賢於2006年開始推動「南島當代藝術計畫」，便奠定了台灣與高美館在全球南方藝術史上的獨特定位。

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葉海地2012年作品〈呼喚Mana〉。

從地理的意象到生命的隱喻

蔡國傑2023年作品〈垂直土地〉。

隨著近年「南方以南」論述對於多元族裔藝術及生態史觀的關注，高美館近年的策展議題聚焦於「大南方多元史觀」觀點的建構與梳理。2021年的「泛．南．島藝術祭」彷若一次溯源之旅，從南方、海洋與島嶼的視角出發，試圖回返那西方殖民浪潮席捲全球之前，早已密織成網的原民文化脈絡。「珍珠─南方視野的女性藝術」以海洋的遼邃與母性的包容，延續這場思索的漫溯。「潮壤相接」則關注另一個面向，從殖民主義席捲全球以降，土地、水域的所有權展開思考──究竟誰可以擁有土地跟水？進而延伸出領域邊界劃分、人與人、人與非人之間界線等等多重意涵的探討。

許家維2023年作品〈一個來自金三角的演員〉。

為何以「潮壤相接」為題？或許是對於邊界與過渡狀態的敏銳洞察。在潮汐與土壤之間，孕育著變動與穩固的張力，如同歷史的褶皺、記憶的沉澱，也如創作本身，總在流動與凝結之間，尋找幻化靈感的形態。對策展人而言，這不僅是一種地理意象，更是一種生命的隱喻──潮水帶來遠方的記憶，土壤則承載著土地的故事，兩者相觸相融，生成豐饒的文化層理。策展人謝宇婷表示：「在標題的象徵意義上，介於『潮與壤之間』的那條線，總是變動的，無論是每日的漲潮退潮、每月的大潮小潮，以及地層、水文變動，甚至是人為的抽砂、海岸線工程等。高美館所在的內惟，過去也曾是高雄潟湖，壽山的石灰岩也是古老的珊瑚礁沉積岩，我們實際上就身處於潮壤相接之處。而除了實際的潮間帶，『潮壤相接』也試圖做為一種隱喻，指涉人與非人、人與自然甚至國與國之間變化的界線與關係。」

許家維2015年作品〈廢墟情報局〉。

在這片跨越語族與疆界的流動圖景中，如何打破地理與文化的邊界，展開拓樸人與土地、生物之間相親又相離的民族誌式視野？「潮與壤之間」的有機質，如何滲透成為藝術創作的養分？潮壤之間的生存間隙與生命刻度，如何架構起論述的深度？策展人徐柏涵指出，展覽勾勒出「共生與療癒」、「量測、觀察與紀錄」及「多重敘事」3重視角，議題的複雜性，對應了藝術家們選擇的多樣化媒材，彷彿每一件作品，都是在這片潮壤之地萌長出的異質景觀，透過不同的質地、形態與語彙，回應「潮壤相接」的命題。除此之外，策展人們也選擇讓館藏與新作對話，不僅串連起過往與現在，更讓典藏的意義重新浮現，如同潮水沖刷海岸線，為既有的脈絡帶來新的詮釋與擾動，讓歷史、地景與生命記憶交織出縱深而流動的景觀。這場展覽，從海潮的召喚，到山河的返溯，從科學量測到人文反思，織就了一場關於共生與療癒的詩篇。徐柏涵認為：「這些作品呈現出藝術家如何親近與敬畏山海，並意識到諸如土地開發、資本切割等，對土地和水文的利用與破壞，同時也以創作療癒、撫慰自我及族群。生活在部落的藝術家親身實踐，無須擁有、控制跟開發，而是『共存』，與土地水域產生生命的連結。」

許淑真與盧建銘2008年作品〈逆境中的植物─台灣本島〉系列作品。

水利萬物，土育萬象

趙仁輝2016年作品〈聖誕島，自然而然〉系列。

步入展場，目光首先觸及的是葉海地的畫作〈呼喚Mana〉與拉飛．邵馬的木雕〈海．生〉系列，以置身於海潮與土地交界之地的體感，揭開序幕。Mana是南島語族中共通的詞彙，意指「神靈」，葉海地的畫作彷若立於礁岩凝望遠方海景；〈海．生〉則似潛行於太平洋深處，木雕的肌理彷彿捕捉海中生物隨波擺動的律動。接著迎面而來的是林介文（Labay Eyong）直頂天花板的巨幅織布拼畫〈織山〉，描繪她出生成長的花蓮瑞穗紅葉部落地景，從山上的蛇紋岩礦場、部落、海岸山脈邊坡一路到太平洋，彷彿將部落的脈動與大地的皺褶交織於布帛之上，以及藝術家多木子所拍攝的〈裹山〉紀錄片；而在展間左側，林介文的〈織河〉，編織包覆著巨大金屬骨架，化為如同母親之山奶水般蜿蜒的河道，延伸在旁，還有藝術家從秀姑巒溪划船至出海口織布的錄像〈Cepo’人〉，以及高美館典藏的3件將山與河濃縮如等身高大小的織布立體作品。展間右側，葉海地的畫作以礦物彩顏料描繪礁石、蕨類與海中生物，召喚著遠古時代的潮汐記憶，於暗湧波瀾之間隱現，而描繪部落女性長者身影的〈魚湯的滋味〉，則反映了藝術家與部族女性長者生命傳承的連結。整個展場彷如以山、河、海交錯包覆著眾人，訴說著人與自然共存的溫柔敘事。

羅晟文2022年作品〈Matter of Scale〉。

光廊的大面落地窗外，綠意婆娑，映襯著牆面鏡子的倒影，高雄那瑪夏的布農族藝術家邱雅茹（Aping Ismahasan）作品〈返〉宛如生命脈絡的織網，彎曲纏繞的裝置線條靈感源於巒大蕨，那繁盛叢生的姿態，隱喻族人團結的意志。3條蔓生的植物根系裝置，則代表「人、文化、土地」三者之間的關係，表達對生命再生、身分認同與文化根源的反思。

邱雅茹2024年作品〈返〉。

邊界的測繪與感知

林介文2024年作品〈織河〉（牆面）與〈康芮小姐〉。

在展場的黑色簾幕內，羅晟文的〈Matter of Scale〉低鳴作響，垂掛的廢棄漁網，模擬海帶養殖場的空間壓迫感，揭示過度開發對生態的潛在風險，探討海帶養殖做為永續生態解方的合宜性。展覽由此進入第2個主題：「量測、觀察與紀錄」。科學與藝術的邊界，或許如同潮間帶一般流動而模糊，策展人邀請觀者與藝術家一同思索：「當藝術承載著科學的觀察與紀錄，它如何既是反思，又是想像？當我們用測量工具描繪疆界，我們是否也同時塑造了自身的侷限？」這些問題，在趙仁輝的〈聖誕島，自然而然〉系列中，得到了極具想像力的回應。藝術家將攝影與科學論述交錯，構築出人類消失後的虛構島嶼，一座生態得以自行復甦的未來國度──然而這樣的未來，究竟是警示，還是希望？或許答案，潛藏在我們對於自身存在的反思當中。

策展人謝宇婷（左）、徐柏涵。

穿越這些思索的層疊，許淑真與盧建銘的〈逆境中的植物─台灣本島〉系列作品，為我們帶來另一種時間與記憶的重構。6件「搶灘成功」的植物標本，來自北海岸的石門海灘，這片土地，像是歷史的潮水交匯之地，攜帶著遷徙與適應的密語。創作者透過植物標本與書寫，敘述其生存、繁衍的故事，而這些被潮水沖刷至新大陸的植物，也成為人類遷徙歷程的隱喻。

最後來到「多重敘事」展區，以許家維及蔡國傑的作品作結。蔡國傑從金門遙望對岸，許家維則步入泰北金三角，在一山一海的對應之間，他們指向的是1949年後至今不斷變動的邊界，那些因戰爭、政治、經濟而流離、遷徙的人們。許家維以影片裝置與虛擬實境（VR）構築層層疊合的歷史劇場，〈回莫村〉關注孤軍後裔及因毒品問題成為孤兒的孩童，探討他們在泰北的不被承認的身份。〈廢墟情報局〉結合神話，揭示回莫村幾乎消失的歷史和被抹去的記憶。〈一個來自金三角的演員〉將罌粟花傳說、賭場經濟、數位金融等元素並置，呈現了亞洲邊境地區的多重視角。蔡國傑的〈垂直土地〉源起於中國抽砂船在金門海域違法抽砂，造成土壤流失，於是他號召當地居民一同在古寧頭的崩落斷崖種植瓊麻，意圖以過往曾經遍植金馬的軍事植物瓊麻，來加固流失的土壤，以植物代替肉身，揭示了金門在地緣政治與環境生態中的複雜現實。

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