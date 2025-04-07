【藝術文化】高美館「珍珠Part II」登場 台灣女性藝術家視角反思時代命題

藝術家林佳臻的作品〈在我的白色房間裡（之一）〉，以純白蠟材打造與藝術家同等身高的巨大耳朵。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館「珍珠—南方視野的女性藝術」即日起推出續作「Part II：館藏選粹」，新增13位女藝術家、17組作品，不僅是高美館珍貴館藏精選，更是女性藝術家以藝術回應時代的縮影。

藝術家許淑真作品〈Love Mapping〉探討新住民融入台灣廟會家庭的生活。（高美館提供）

高美館代館長林羿妏表示，「珍珠」是館方近年來在「大南方South Plus」系列展覽計畫中的重要策展里程碑，以「南方」做為文化與藝術的交會點，重新審視女性藝術家的創作觀點。

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「珍珠Part I」高美館首度攜手新加坡國家美術館和新加坡美術館共同策畫，呈現台灣與東南亞過去近30年當代女性藝術繁盛紛陳的創作面貌，受到許多專業人士的熱烈迴響與肯定。

此次「Part II」不僅延續Part I多元藝術視野，更透過館藏作品，讓參觀者看到台灣女性藝術家如何以細膩觀察與深刻反思，詮釋個人經驗與時代命題，這些作品如同散落在南方海域的珍珠，閃耀著獨特的光芒。

高美館表示，「珍珠Part II：館藏選粹」以「身體風景」、「療癒之方」、「遷徙與安棲」及「非人類與生態」為4大主題，其中，「身體風景」聚焦日常中的深刻議題，此次新選入的作品之一，林佳臻的〈在我的白色房間裡（之一）〉以純白蠟材打造與藝術家同等身高的巨大耳朵，平躺於視線之下，堅硬卻脆弱的質地隱喻身體的複雜性。

「療癒之方」探討女性如何面對傷痕，並將之轉化為自我成長的契機；「遷徙與安棲」則在追溯女性在全球遷徙中的角色與經驗，從跨越國境的婚姻到地緣政治的影響，藝術家以獨特視角重塑移民故事。

「珍珠Part II：館藏選粹」在高美館3樓「大南方多元史觀特藏室」展至2026年5月3日，更多展覽期間推廣活動，可詢高美館網站、臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

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