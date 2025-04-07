【藝術文化】袁廣鳴日常戰爭美洲首展 呈現對和平的深切渴望

與展覽同名的錄像作品《日常戰爭》，藉由對客廳空間的布局及運鏡，隱喻台灣時代精神的焦慮感。（袁廣鳴著作，AAM提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕甫結束2024年第60屆威尼斯國際美術雙年展台灣館參展的藝術家袁廣鳴，近日由文化部駐洛杉磯台灣書院與美國舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）共同主辦的「袁廣鳴：日常戰爭」（Everyday War）展覽，為錄像藝術家袁廣鳴在美洲的首檔個展，展出其多媒體裝置、錄像與繪畫等9件作品，以軍事演習、公民運動等台灣重要的「日常時刻」為靈感，透過詩意影像語彙，呈現時代焦慮與對和平的深切渴望。展期至7月7日。

《日常演習》以鳥瞰視角拍攝台灣每年防空演習期間空無一人的超現實景象，提醒人們警惕戰爭的威脅。（袁廣鳴著作，AAM提供）

文化部駐洛杉磯台灣書院表示，此展不僅是台灣當代藝術在美洲的具體展現，也希望透過袁廣鳴的作品，引導觀眾思索個人生活與社會政治現實之間的連動性。亞洲藝術博物館自2019年起積極拓展當代亞洲藝術策展脈絡，本次展覽正是其探索亞洲創作多元性與當代議題關聯的最新實踐。

請繼續往下閱讀...

展覽由亞洲藝術博物館資深策展人陳暢（Abby Chen）策畫，作品橫跨不同媒材與敘事尺度，展現袁廣鳴對全球化下社會緊張關係的深刻觀察。錄像作品《日常戰爭》以客廳空間為載體，透過鏡頭語言隱喻台灣社會中不安定的現實感；動力裝置《預言》以劇烈震動的餐桌椅直指生活中隱藏的動盪；《佔領第561小時》則以冷靜宏觀的視角重返太陽花學運現場，探討個體與群體在社會變革中的力量。

袁廣鳴自1984年起投入錄像創作，為台灣影像藝術的開創者之一，長年活躍於國際藝壇。2024年他獲選為第60屆威尼斯國際美術雙年展台灣館代表藝術家，作品曾獲多國媒體報導肯定。本次展覽延續其對當代社會與個人關係的長期關注，並擴充展件內容，在亞洲藝術博物館全新展廳重新策畫推出，展現其藝術語言如何穿越國界，觸及全球觀眾的情感共鳴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法