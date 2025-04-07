【自由副刊】 蘇園雅／重複的日子

◎蘇園雅

◎蘇園雅

「我沒有過得很好，但也沒有不好。」偶爾，這樣的念頭會在平靜中漩出混亂。

現在的生活重複性極高，這樣的迴圈會不會裹出平庸的一生？

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煩惱時，肚子仍發出飢餓的低鳴，打開冰箱，拿出僅存的三樣蔬菜：高麗菜在水龍頭下沖洗，伴著流水聲中將鴻喜菇撥散，洋蔥切絲，在砧板上發出清脆的聲響。

洋蔥在油鍋中軟化成褐色後，我將菜菇倒入拌炒，用醬油和白胡椒簡單調味就盛盤。這是一道外觀清冷、完全不抱期待的料理。

然而當菜肴入口，一股甜香在口腔悄然漫開，隨之而來的是胡椒的特有香氣，三種蔬菜迥異的口感，交互起來一點都不無聊。

我記錄下來。原本以為寫下的會是日復一日的單調，但在反覆咀嚼中，層次滋味逐步浮現；我那被念頭擾動的混亂，竟意外地平穩下來了。●

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