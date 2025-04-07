限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 蘇園雅／重複的日子
◎蘇園雅
◎蘇園雅
「我沒有過得很好，但也沒有不好。」偶爾，這樣的念頭會在平靜中漩出混亂。
現在的生活重複性極高，這樣的迴圈會不會裹出平庸的一生？
請繼續往下閱讀...
煩惱時，肚子仍發出飢餓的低鳴，打開冰箱，拿出僅存的三樣蔬菜：高麗菜在水龍頭下沖洗，伴著流水聲中將鴻喜菇撥散，洋蔥切絲，在砧板上發出清脆的聲響。
洋蔥在油鍋中軟化成褐色後，我將菜菇倒入拌炒，用醬油和白胡椒簡單調味就盛盤。這是一道外觀清冷、完全不抱期待的料理。
然而當菜肴入口，一股甜香在口腔悄然漫開，隨之而來的是胡椒的特有香氣，三種蔬菜迥異的口感，交互起來一點都不無聊。
我記錄下來。原本以為寫下的會是日復一日的單調，但在反覆咀嚼中，層次滋味逐步浮現；我那被念頭擾動的混亂，竟意外地平穩下來了。●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應