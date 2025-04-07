自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．姊姊妹妹向前走】Women’s chat 一定要的啊

2025/04/07 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／apple

利用假期返鄉與昔日國中同學、高中同學相約，奔赴一場又一場專屬於女子們聚會的「Women’s chat」。彷彿心滿意足、盡興後，才能在懶洋洋的長假後迎向面對的工作，也才甘願、認命地告訴自己，該收拾散漫、頹廢的心，要努力、精實地向前邁進了。

聚會時，大家總是精心挑選地點，有時也只是隨意找間店。能容得我們竊竊私語便好，可以大聲喧譁更佳。有些人會刻意精心打扮赴約，那是對約會的重視；有些人則是輕鬆自然得很隨興，因為面對的都是熟悉的自己人。總愛瞧吧台內料理的鍋子升起的熱氣蒸騰，迅速端上來盤中焦黃卻耀眼的太陽蛋，在美式黑咖啡、香醇鮮奶、甜郁水果茶，舒肥雞肉蔬菜盅、培根起司抹茶義大利麵、燻鮭魚酪梨三明治、葡萄乾司康中，我們吱吱喳喳閒聊著……

大家坦率地開誠布公、真實的牢騷跟抱怨，也許只能暫時獲得宣洩，有時卻會找到歸屬感與共鳴。產生慰藉、激發的力量，讓自己能拚搏地走下去。而友誼也在初識的青春年少交集中，延續到了此刻人生下半場開始。歲月老了我們的容顏，卻沒淡了彼此的友情。一次又一次的Women’s chat，有其必要，特別需要！

人生總是無十全十美。同學們有離婚後堅毅、勇敢獨自撫養孩子的；有果斷搬離難纏婆家、減少婆媳戰爭、不再承受紛爭擾亂、委曲求全，擁有了自己想要家庭生活的；有每天跟公公同住一屋簷下繼續奮戰的；有終於懂得愛自己、寵愛自己，吸收新知、學習娛樂，踏實做自己的；有在跌過跤，從坑洞中爬起，積極、樂觀面對未來的……大家在傳統中掙扎、從現代中成長，一路不屈不撓、越挫越勇，走向自信、走向美麗、走向百花齊放，回首過往，這一切真是不容易。

大齡女子的我們都曉得該有智慧的思考、理性的舉止，有時卻只是想要同仇敵愾、義憤填膺的那份情感共融，是姊妹們與老閨密間的相知。那才是當下女子們的心靈雞湯啊！

敬各位值得疼惜、值得驕傲、值得尊敬、值得掌聲的大齡女子們，願我們的Women’s chat，日復一日、年復一年，永無止盡……

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應