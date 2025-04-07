【家庭plus．姊姊妹妹向前走】Women’s chat 一定要的啊

圖／達志影像

文／apple

利用假期返鄉與昔日國中同學、高中同學相約，奔赴一場又一場專屬於女子們聚會的「Women’s chat」。彷彿心滿意足、盡興後，才能在懶洋洋的長假後迎向面對的工作，也才甘願、認命地告訴自己，該收拾散漫、頹廢的心，要努力、精實地向前邁進了。

聚會時，大家總是精心挑選地點，有時也只是隨意找間店。能容得我們竊竊私語便好，可以大聲喧譁更佳。有些人會刻意精心打扮赴約，那是對約會的重視；有些人則是輕鬆自然得很隨興，因為面對的都是熟悉的自己人。總愛瞧吧台內料理的鍋子升起的熱氣蒸騰，迅速端上來盤中焦黃卻耀眼的太陽蛋，在美式黑咖啡、香醇鮮奶、甜郁水果茶，舒肥雞肉蔬菜盅、培根起司抹茶義大利麵、燻鮭魚酪梨三明治、葡萄乾司康中，我們吱吱喳喳閒聊著……

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大家坦率地開誠布公、真實的牢騷跟抱怨，也許只能暫時獲得宣洩，有時卻會找到歸屬感與共鳴。產生慰藉、激發的力量，讓自己能拚搏地走下去。而友誼也在初識的青春年少交集中，延續到了此刻人生下半場開始。歲月老了我們的容顏，卻沒淡了彼此的友情。一次又一次的Women’s chat，有其必要，特別需要！

人生總是無十全十美。同學們有離婚後堅毅、勇敢獨自撫養孩子的；有果斷搬離難纏婆家、減少婆媳戰爭、不再承受紛爭擾亂、委曲求全，擁有了自己想要家庭生活的；有每天跟公公同住一屋簷下繼續奮戰的；有終於懂得愛自己、寵愛自己，吸收新知、學習娛樂，踏實做自己的；有在跌過跤，從坑洞中爬起，積極、樂觀面對未來的……大家在傳統中掙扎、從現代中成長，一路不屈不撓、越挫越勇，走向自信、走向美麗、走向百花齊放，回首過往，這一切真是不容易。

大齡女子的我們都曉得該有智慧的思考、理性的舉止，有時卻只是想要同仇敵愾、義憤填膺的那份情感共融，是姊妹們與老閨密間的相知。那才是當下女子們的心靈雞湯啊！

敬各位值得疼惜、值得驕傲、值得尊敬、值得掌聲的大齡女子們，願我們的Women’s chat，日復一日、年復一年，永無止盡……

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