【家庭plus．親子會客室】預立醫療決定 一起諮商

預立醫療決定 一起諮商

文／曾維瑜

請兒子跟我一起去醫院做預立醫療照護諮商，兒子沒特別說什麼就答應了。

我對談論生死沒有什麼太大的忌諱，什麼時候走，由不得我，所以沒有什麼好擔心的；反之，只要還活著，可以照我自己的意思過活，這比什麼都重要。

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於是能夠事先決定臨走前相關的細節，我感覺這真是一個天大的恩賜，我只希望離開的那一刻不要有太大的痛苦，能夠「好死」，就非常感謝老天爺了。

「預立醫療決定書」不是說簽就簽，要先接受醫院辦理的諮商，並且有兩名見證人簽署或是經過公證，才具有法律效益，完成後，統統都會註記於健保卡裡，關鍵時刻，相關人員就知道該怎麼執行我的最後意志。

為什麼找兒子一起去？因為我希望他在那一刻不要慌張，穩當地依照我們事先討論好的方式去執行就可以，也因為我們事先討論過，我期待他屆時能夠冷靜、淡然處之，不要有過多情緒上的波動。

醫師很親切地完成所有項目的說明，接著社工師便來到我們身邊，就文件逐條地協助我們填寫。我一項一項地跟兒子說明我的決定，他有不同的想法，我就傾聽，然後跟他討論，最後一起做出決定。

一起做出決定的這個過程很重要，我雖然想要完全依照我的意志來安排，但因為負責執行的人是他，我希望他可以沒有懸念、坦然地擔任我的代理人。

兒子在整個諮商過程表現得很理性，提出來的觀點也讓我感覺他是思考過這些事情的，我跟他說：「兒子啊，你小的時候我照顧你，你長大了，我們互相照顧，等那天到了，萬事就拜託你囉！」

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