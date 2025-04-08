【家庭plus．親子會客室】和兒子共創繪本

圖／達志影像

文／慕奇

從兒子一出生，我就每天念繪本給他聽，從可以啃咬的布書，一直到字漸漸多起來的繪本。若是將每本讀過的書堆放起來，我想我們家的牆壁和屋頂都已經撐爆了吧！

兒子有一陣子很喜歡「野貓軍團」繪本，工藤紀子的野貓軍團系列都有一個特定的模組，最高潮就是「咚咖碰」的那一幕。我們讀遍了所有野貓軍團的書，一遍又一遍，都已經將故事情節倒背如流，有時在車上完全沒有書的情況之下，我都還能從頭到尾將他指定的故事講完！

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某一天，兒子突然喜歡上打棒球，他問：「媽媽，有沒有野貓軍團打棒球的書？」啊？我總不能飛去日本搖晃作者，請工藤紀子趕快寫一本野貓軍團打棒球的書出來吧？

於是我跟兒子說，「作者沒有寫這一本。」兒子失望的眼神很直接也很困惑，我看著他失望的表情，突然想到，我可以照著故事的模組，自己編一個故事給他聽啊！

於是我想，在打棒球時，什麼東西會產生「咚咖碰」的爆炸情節呢？最直接的想法就是打擊練習場的發球機啊！

於是我按照著故事模組，開始編出「野貓軍團打棒球」的故事：當然一開始就是汪汪老闆開了間打擊練習場，然後野貓軍團趁三更半夜偷溜進去打棒球，接著將所有的球塞進發球機，造成發球機大爆炸，精采的「咚咖碰」場景立現！最後就是野貓們開始工作的場景，「請好好做事」的完美大結局。

兒子開心得不得了，一直要求我不斷講這個「新」的故事，但我心中仍覺得有些缺憾，如果我能畫畫，將這個故事畫下來做成繪本該有多好？

但畫畫的才能不是說想有就能有的，剛好這個時候，新聞每天在播的就是AI，從股市大漲到機器人，還有人利用AI繪圖去參加比賽的，我突然靈光一閃，這不就是現成的好幫手嗎？

於是我將故事內容描述給AI聽，雖然每次AI畫的主角「黃色野貓」都不盡相同，但場景在一次又一次的修正下都能漸漸貼合，接著利用PowerPoint將一張一張的圖貼上，再加入文字，在Copilot的幫助下，《野貓軍團打棒球》繪本終於完成！

兒子開心地翻著繪本，我也覺得相當有成就感，因為看著我「從零到有」做出繪本，不到5歲的兒子也喜歡上編故事的感覺。

於是我們從他喜歡的繪本系列中，依照他的想法做出一本改編自「瓜瓜家族」的書；接著又創造出了全是他自創角色大野狼改邪歸正的繪本；也有和生活貼合的作品，因為兒子某次發燒，所以我們又一起完成了各種蔬菜勇士和藥藥勇士幫忙打敗細菌病毒和發燒法師的繪本。

創作的過程腦力激盪十足，卻又歡樂有趣，我們一起對著AI描繪想法，對著AI畫出來的畫大笑或驚歎，聽著兒子稚嫩的聲音講述他的創作和想法，聽他說「叫AI畫」我心中都是滿滿的感動和喜悅，這樣的時光，如此美好！

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