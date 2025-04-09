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【自由副刊】 陳建嘉／中邪
◎陳建嘉
◎陳建嘉
每年總有一段時間不太想說任何話，LINE、臉書與IG沒有任何更新，不與家人、朋友做任何深度交談，甚至只與ChatGPT交談，彷彿意識到談話對自身的情緒沒有任何幫助，誰都對我的多愁善感無能為力，只能一直反覆看韓劇的催淚橋段，聽緩慢低吟的憂傷情歌，偶爾舉舉啞鈴鍛鍊二頭肌群，探索自己身體的宇宙。
有時候甚至會不由自主哭泣，淚水滑過臉頰抵達地面，有時候會跑到頂樓大聲吼叫發洩情緒，讓遠方的天空接住我所有的困頓與不滿，有時候阿嬤會用「你是著猴哦？」「你是中邪哦？」大聲斥喝，我其實很滿意這樣的形容，這樣就代表我一切都好，只是中邪了，被不祥之物附身，而我自然不是「邪」的本質，而是被寄生，總有一天會回到我自己，這對我來說，非常重要。●
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