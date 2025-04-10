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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】母女怨懟 陷入迴圈

2025/04/10 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／雨青

「妳姊又沒洗澡，5天了。」母親趁我週末回家再次跟我抱怨。姊姊沒洗澡，已不單是她個人衛生習慣的問題，更反映母女平日相處無限循環的互動樣態。

姊姊學歷不高又社交困難，找工作屢屢碰壁，索性在家啃老。起初母親反對，父親基於同情，認為家裡不過多給一口飯。而這口飯轉眼吃了快30年，父親在世時多少緩衝母女齟齬；仙逝後，各方面迥異的兩人同住屋簷下，衝突頻率逐年劇增。

衝突引發，向來不是單方面的問題，尤其出現在家人間。社會上駭人聽聞的弒親、殺子事件頻傳，殺人者固然凶殘，其背後促發殺意的家庭問題，更值得閱聽者關注，因為我們要的不該只有悚動與驚心，而是了解事件背後早已生成的凶險，檢視自己是否也同處危機中，提前防範或及時補牢，以免相同憾事發生。可惜很多時候當事者並不自覺。

母親強勢，姊姊啃老初期勉能聽命，後來自覺怎麼做都無法令母親滿意，不是理所當然就是碎念責備，不如乾脆擺爛。母親話語雖苛刻，心裡卻十分擔心姊姊的健康。衛生不佳、三餐與作息紊亂，年過不惑，她的疾病頻出，醫藥費全由母親支付，她卻依然故我，一副有恃無恐的模樣。

家人互助乃天性使然，但長年善意，似乎助長她的惰性，她忘卻自身也當思索，在家人金援下負起該有的責任，把最起碼的健康照顧好，而非使家人更操煩。母親曾為她不上頂樓收衣氣憤難平，事後跟我提起，說她當時氣到寧可掐死姊姊，自己做犯人。乍聽不過家務小事，為何激起殺人怨怒？我知道那可能是氣話，更慶幸母親沒照做，不然我將失去兩位親人。

正因是家務事，一般都關門處理，盡量不外揚，若有效化解，自然不再是問題，遺憾常見對談無效而醞積怨憤，從家醜變成家仇，直到壓垮駱駝的最後一根稻草出現，即使蒜皮般的家務，都足以引爆不可挽回的家庭巨災。無怪每當憾事傳出，鄰居或街坊不乏驚言「看不出來呀」，殊不知危險通常把自己包裝得很好。

山本耀司曾言：「自己」這個東西是看不見的，撞上一些別的什麼，反彈回來，才會了解「自己」。人際摩擦並非全惡，如藉每次衝撞來自省與改正，定能使自己變得更好；反之，只會重蹈錯誤，把自己帶往無止盡的迴圈，就算撞得頭破血流，也不覺自己有錯。母親與姊姊正循環著這種模式，在雙方不思改變的情況下，只會愈演愈烈。我曾把心理師給的專業建議提供母親參考，她居然強硬回我，「我沒病，有病的是她，為什麼我要去諮商！」惋歎的是，姊姊也拒絕外力介入。

改變，對母女雙方都太艱難，她們都過於執著自己是對的，以致無法各退一步，有時只要退一步，說不定就看到解方。而我能置之不理嗎？盡力做自己能做的吧，誰叫我們是一家人呢。

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