【家庭plus．運動場看台人生】找回童年時玩心

充滿玩心的成人，對於生活態度更為正面。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

英文常說「go back in time」（回到過去）──如果可以回到童年時光，你最想找回什麼？英國《衛報》有篇報導，記者梅迪．湯瑪斯在疫情期間重拾兒時熱愛的畫畫，她表示，在當時艱困的時光中，這讓她內心充滿安全感。

臨床心理學家拉馬尼．杜瓦蘇拉在接受CNN專訪時表示，找回童年時的興趣可以幫助我們對成年生活料理得宜，遠離3C成癮的日常習慣，進而更加充滿自信，迎接新的挑戰。同時，今年二月一則研究更指出，充滿玩心的成人，對於生活態度更為正面。這些研究告訴我們，找回童年時曾熱愛的興趣，找回原本那顆天真單純的童心，不帶任何功利目的，盡情享受當下所從事的一切。

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若能回到童年時光，有兩個興趣是我最為懷念的──彈吉他以及打棒球。那時，人生似乎有整把用不完的時光，無論是重複某個和弦進行、某首歌，彈一整天的吉他；或者與哥哥鄰居在家中的三合院，用報紙摺成的手套及包紮成的球，玩一整個下午的棒球，總能樂此不疲，也不覺得浪擲時光，直到父母訓斥該寫作業或吃飯了。長大後的現在，若花同樣時間，做當年同樣的事，大概內心會充滿無限焦慮與不安──我還有哪些工作沒做完；這樣太浪費時間了；再練下去也不能當飯吃……這些阻礙我們繼續從事兒時樂趣的理由，說穿了，就是帶著現實大人的功利計算心態，失去童年時的天真玩心。

提到天真玩心，不免要感歎當今父母給孩子過於富足安逸的各種興趣學習環境。好比，我與隊友固定練球的內湖河濱公園，小朋友參加的聯盟，設備專業到不只有錄影重播，連好球帶圖像都有。

在如此高規格設備下比賽的小孩，還能保有多少童真玩心？我不禁懷念起兒時真正的「野」球。

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