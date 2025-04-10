自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 李達達／腸胃炎的追尋

2025/04/10 05:30

◎李達達◎李達達

◎李達達

不知為何，每次腸胃炎我的意識都會被遣返，回到童年。

我回到小學一年級的下課時間，在操場看到一個戴紅帽子的工人正在打草。冒著青煙的汽油除草機發出巨響，立志要長高的小草被攔腰割斷，使我擔心下一個斷掉的就是自己。恐慌的瞬間，一股青草腥味竄入我鼻腔，我就在藍天白雲草地上吐了。這是我人生第一次腸胃炎。

第二次發作，也在學校，我三年級了。當天遇到期中考，老師希望我不要請假，讓我在保健室裡寫數學考卷，由校護阿姨監考。溫柔的阿姨搬來一組課桌椅，還拎了個水桶放我腳邊，供我嘔吐。我其實非常喜歡那個下午，一個人寫考卷，遠離同學，遠離老師，遠離家庭，又有人照顧，什麼都不必擔心。那次數學，我考了全班最高的九十七分。

然後我回到五年級學期末那次，我在家休息了一天已經退燒，也不吐了，不過還是會水瀉。我必須去學校應考，又怕拉在褲子上被同學笑，正在苦惱，這時媽媽拿出她的衛生棉，手把手教我怎麼黏在內褲上。她說：「總不能包尿布吧，用這個不會有人知道的。」媽媽一直希望我是女兒，這下總算被她逮到機會。身為少年，我頗抗拒；不過眼下沒有更好的辦法，還是墊著棉棉上學去了。

一路上我走得極慢，就怕被人聽見內褲裡棉棉發出的摩擦聲，當然也怕肚子一用力就漏水便。抵達學校，起立立正敬禮，果然漏了，只能整堂課坐在吸了屎水的棉墊上。幸好媽媽多塞了幾片衛生棉在我書包裡，下課時間我用一大疊衛生紙掩護，夾帶備用的棉片到離教室最遠的廁所去換。換下的棉片仔細捲起包好，塞入垃圾桶底層。無論是被男生、女生、老師或任何人發現，我都會很難解釋自己。為了避開整個世界，我在馬桶上坐等，直到上課鐘響才敢從廁所出來。

從廁所出來，回到床上時我已經三十七歲。我蜷縮在黑暗的臥室裡，撫著肚子，裡頭沒有子宮，沒有胎兒，沒有另一個人的心跳，只有脹氣的胃腸和回憶。在低燒狀態下，心跳如鼓，我的意識透過手心，進入曲折的腸胃道，像在噩夢中尋找清醒的出口那樣探尋真正的洞見。腸胃炎是自備森林的靈境追尋，免喝死藤水的薩滿儀式──是身體在強烈要求我回到原點。

如果可以回到原點，重新活一次，我會有什麼不一樣嗎？朝著臥室中的黑暗伸手，什麼都摸不到。實在無法像日劇《重啟人生》那樣死一次再重來，避開上回犯的錯，一世一世修正，拯救朋友，拯救至親，拯救世界。

只能重新認識一次自己。

我在草地上，在保健室裡，在學校裡最偏遠的廁所等待正確的時機。許多事情我已經不覺得噁心，不過我仍保有那些難以向人解釋的自己。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應