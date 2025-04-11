【家庭plus．柴米油鹽】那些我被教會的事

圖／張慰慈

文、圖／張慰慈

日前，下班時坐上了一台計程車，行進間一個急煞車，我放在座位上的環保袋瞬間傾倒，裡面擱著的水果一古腦兒滾了出來，我摸黑撿拾座墊上那些散落的，因為有些不好意思，就也顧不上彎下腰檢視地板是否還有漏網之魚。

司機先生十分風趣健談，但並不知道我到底掉了什麼東西，只是和我攀談起來，他說：「我的職業常遇到一些趣事，我在車上撿過橘子、芭樂、蘋果……很多時候還是等到水果都發酵了，飄出了味道，才發現椅子底下有這麼多寶藏。」隨著他的話，我補了一句：「我掉的是蓮霧。」然後我倆一起大笑起來。

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接下來他說了一段過往的經歷，看似平常的故事，後來卻讓我深深的感動。「有一次我開車回家後，才發現後座地上有個皮夾，撿起來發現裡面有兩萬塊，我不得不又把車子發動起來，送去了警察局。」司機大哥不疾不徐說著一個他生活裡的日常……當時警察直接問他：「你是幹什麼行業的？都不會心動嗎？」「我開計程車的呀，但是從小的教育教我不是自己的東西不可以拿。」他看著後照鏡裡的我：「小姐，妳說是不是？」

漆黑的車裡，我彷彿看見司機大哥頭上有個發亮的光暈，讓我的心一下子也被他點亮了。那句話說得真好，「從小的教育教我……」所以好的教育，對社會的淨化真的有很大的影響。就好像與其說佛法弘揚是一個宗教的推廣，其實更貼切地說，佛法更是一種教育，教導我們用正確的方式看清世界的真相，並引導善念的萌芽。這是佛法教會我的事。

許多朋友問我，什麼是利益眾生？

我以為最單純的理解是，我們修習一顆良善的心，然後如花朵般美麗地為眾人綻放，即使生活中最辛苦的人走過我們身邊，都能感到被安慰的溫暖。像一朵開在路邊的小花，它只是自己活出最好的姿態，都利益了與它相遇的每一個人。

我們常習慣發很大的願，但其實最難做的往往是生活裡律己的部分，這也是佛教裡談戒律的重要性。每一個大願都是從自己一個個小小的心願而起的，在家弟子，其實不要妄自菲薄。不作惡就是一種行善，也可以用發願來完成。如是，立志要照顧好家人，這也是一種發願啊。立志不說人是非，也是一種發願……

佛子行就是在接受佛法教育後，無論外境多麼嚴峻艱困，我們都要讓心中平安豐盛。以簡單的心，過自己的生活，積德無需人見，行善自有天知。我認為這是人生裡最美的風景，而也是我的佛子行目標。

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