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【藝術文化】2025衛武營國際音樂節開幕 8場演出加1場座談

2025/04/12 05:30

衛武營國際音樂節開幕，由作曲家陳銀淑（左8）擔任音樂節藝術總監，與出席演出者大合照。（衛武營國家藝術中心提供）衛武營國際音樂節開幕，由作曲家陳銀淑（左8）擔任音樂節藝術總監，與出席演出者大合照。（衛武營國家藝術中心提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕2025衛武營國際音樂節昨（11）日開幕，由作曲家陳銀淑連續第4年擔任音樂節藝術總監，以「寂靜的革命」為題，策劃8場演出外加1場座談，引領聽眾穿梭於古典與當代間，探詢音樂情感的連結，展現寂靜革命的力量。

開幕音樂會《愛情故事》由比利時新銳指揮馬泰恩‧鄧迪弗擔綱。（衛武營國家藝術中心提供）開幕音樂會《愛情故事》由比利時新銳指揮馬泰恩‧鄧迪弗擔綱。（衛武營國家藝術中心提供）

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營國際音樂節已邁入第4年，持續致力於拉近觀眾與當代音樂的距離，讓單場音樂會的曲目跨越不同年代，促使古典與當代音樂產生更多對話與連結。

開幕音樂會《愛情故事》由馬泰恩．鄧迪弗與梁仁模和台灣交響樂團同台演出。（衛武營國家藝術中心提供）開幕音樂會《愛情故事》由馬泰恩．鄧迪弗與梁仁模和台灣交響樂團同台演出。（衛武營國家藝術中心提供）

今年邀請到國際知名作曲家奧古絲塔．里德．托瑪斯（Augusta Read Thomas）擔任駐節作曲家，也藉此次來台的機會親自指導6位作曲家。

此外，由台灣音樂家組成的衛武營當代樂團，甫結束韓國統營國際音樂節邀約演出，不僅促進了國際間兩大當代音樂節間的深度交流，也鼓勵更多的台灣作曲家投入當代作品的創作，讓台灣音樂在國際綻放。

陳銀淑表示，今年特別聚焦匈牙利傳奇鋼琴家戴佐．朗基（Dezsö Ranki）、新銳小提琴家梁仁模（Inmo Yang）以及假聲男高音康敏．賈斯汀．金（Kangmin Justin Kim）等3位傑出的音樂家，以無比耀眼的才華與創意點亮衛武營音樂廳。

開幕音樂會《愛情故事》由比利時新銳指揮馬泰恩．鄧迪弗（Martijn Dendievel）與小提琴雙金獎得主梁仁模和台灣交響樂團同台演出，從柴可夫斯基的《羅密歐與茱麗葉》幻想序曲開場。

接續4月12至20日，總計8場精采的演出外，19日另規畫有一場《局外人：哈利．帕奇的故事》紀錄片放映暨座談會，展現美國先鋒派作曲家哈利．帕奇（Harry Partch）的音樂哲思。詳細購票與節目資訊可至衛武營官網查詢。

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