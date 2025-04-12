【藝術文化】台灣藝術家賴純純希望之花 受邀參與大阪2025世博

賴純純受邀參加大阪世界博覽會的作品《希望之花》。（賴純純藝術文化基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年日本大阪世界博覽會將於4月13日至10月13日登場，由國際策展人南條史生策畫，邀集全球20位藝術家參與公共藝術展演。台灣藝術家賴純純受邀推出「奇異仙境‧美麗花朵」公共藝術行動計畫，為本屆台灣唯一入選公共藝術展區的代表，其大型雕塑作品《希望之花》將設置於世博夢洲東入口區。

賴純純表示，《希望之花》以蓮花為主體，象徵「創生生命」與「再生生命」，描繪生命從凡俗至神聖、從污濁至清淨、從死亡到重生的轉化歷程，也象徵台灣如同綻放於太平洋上的生命之花。作品結合色彩、光影與環境互動，回應本屆世博主題「設計充滿生命光輝的未來社會」，並將藝術視為跨文化連結的溝通橋梁。

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她並預計於5月中旬率團赴日參與展會交流，並於現場展出區進行「冒險精靈愛麗絲藝術行動」演出。表演中，藝術家將扮演愛麗絲，以救生圈造型扮裝現身，並向觀眾贈送花朵面具，邀請觀眾化身「美麗花朵」共舞，象徵希望與重生。此計畫亦致敬新世代女性力量，透過藝術行動展現社會連結與參與的可能。

目前同名作品《希望之花》亦於台北市立美術館「黑潮：賴純純回顧展」中展出，呼應其藝術脈絡與國際交流之間的持續對話。

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