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【藝術文化】台灣美術院年度大展維度綻放 中正紀念堂登場

2025/04/13 05:30

文化部長李遠（左8）、台灣美術院文化藝術基金會董事長廖修平（右9）、台灣美術院院長蘇憲法（右8）、台灣美術院院士等人合影。（記者董柏廷攝）文化部長李遠（左8）、台灣美術院文化藝術基金會董事長廖修平（右9）、台灣美術院院長蘇憲法（右8）、台灣美術院院士等人合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣美術院文化藝術基金會、國立中正紀念堂管理處共同主辦的「維度綻放──2025台灣美術院年度大展」，由台灣美術院文化藝術基金會董事長廖修平領軍，共邀請40位院士參展，呈現藝術家對空間、文化與思想的多維詮釋，體現台灣藝術創作的多樣性與厚度。即日起至5月6日於中正紀念堂第一展廳登場。

林欽賢〈海戀山〉，油彩、畫布，180x80公分，2025。（記者董柏廷攝）林欽賢〈海戀山〉，油彩、畫布，180x80公分，2025。（記者董柏廷攝）

文化部長李遠昨（12）日於記者會致詞時表示，文化部持續推動「重建台灣藝術史」計畫，自2018年起啟動迄今，獲得廣大民間支持，今年接續邁入「2.0」版本。他指出：「我們靠民間捐畫、購藏支持文化資產保存，現在是重建台灣藝術史2.0的啟動期，將展開更多整理與展覽，也希望透過AI等方式，讓更多人認識藝術的歷史價值。」

蘇憲法〈冬梅疏影〉油彩、麻布，112x194公分，2025。 （記者董柏廷攝）蘇憲法〈冬梅疏影〉油彩、麻布，112x194公分，2025。 （記者董柏廷攝）

台灣美術院院長蘇憲法強調，美術院自2010年成立至今已有15年，成員從18位擴展至超過50位，涵蓋膠彩、水墨、油畫、書法、設計與理論等多領域創作者與學者。他說明：「我們立足台灣、放眼國際，不僅與各大美術館合作辦展，也於今年2月首度遠赴巴黎大皇宮參與ART CAPITAL 2025展出，將台灣藝術帶上國際舞台。」本屆展覽院士遠自宜蘭、屏東、金門、台南等地齊聚一堂，展現全台藝術能量的匯聚力。

本次主題「維度綻放」圍繞藝術的多元探索，作品涵蓋油畫、水彩、水墨、版畫、設計、書法與理論文獻，媒材多元，包括廖修平、蘇憲法、林磐聳、鐘有輝、江明賢、黃光男、蕭世瓊、林欽賢等人作品，邀請觀者深入探索台灣藝術發展脈動。現場除展示作品，亦於畫冊中發表院士評論、研究成果及評論文章，呈現創作與學術並進的實踐路徑。

展覽亦呼應文化部推動之「重建台灣藝術史2.0計畫」，台灣美術院長期致力於台灣美術創作推廣與理論研究，以藝術史觀點與當代創作能量並重的方式，補足美術史書寫中的空白與斷裂。

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