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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】重燃熱情 Go

2025/04/13 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

雲淡風輕的年紀，還是得保有一絲熱情，這樣日子才不致乏味……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈猶勝青春〉練吉他 彷彿回到17歲

文／Jason（台北市）

「欸，等一下，那個C和弦你指頭沒壓好，悶悶的。」看著兒子撥弄琴弦，笨拙地轉換和弦，我彷彿看見30年前的自己。

那時候，我也是這樣抱著吉他，幻想自己是舞台上光芒萬丈的搖滾巨星。只是，升學壓力像座大山壓頂，只能偶爾偷閒撥弄幾下，也總是心虛，怕被爸媽發現，又是一頓嘮叨。

沒想到，兒子最近迷上電吉他，我也順勢翻出老朋友，跟著他一起摸索。手指是僵硬了些，按弦也沒以前俐落，但心裡那團火，卻燒得比當年更旺。

每天下班回家，兒子練他的電吉他，我撥我的木吉他。他彈他的流行歌，我則重溫那些年錯過的搖滾夢。有時候，我練得比他還勤，還會上網找教學影片，研究各種技巧。

當然啦，手指頭還是會痛，眼睛也容易酸，但就是停不下來。重要的是，那種全心投入、忘卻煩惱的感覺，真好。沒想到，一把吉他，竟能讓我重拾熱情。看來，有些東西，不管過了多久，只要遇上了，還是會讓人心跳加速，彷彿回到17歲那年，抱著吉他，做著白日夢的夏天。

〈退而不休〉規畫獨旅 也是種學習

文／林清雄（桃園市）

臉書裡，看到已過60歲的好友，出現在不同國家的旅遊照片，他上山下海的姿態，不輸年輕人；點閱他走遍各地的名勝古蹟，尋幽訪勝的文字記述，他仍在熱愛學習。

回想起年輕時，我們曾用閃閃發亮的眼神，講著要環遊世界的長長夢想。但是，忙碌的生活讓這份熱情逐漸沉寂、冷卻了二、三十年。

退休後，遂浮現「獨旅」念頭，展開計畫：先上網搜尋想去的國家城市、依選定景點安排天數，再評估可以去日期及氣候，上網訂機票、住宿與交通。

規畫的過程，重燃起我熱愛學習的過程：學會用Google Maps找景點，如何選路線、搭車，更是讓我有成就感又興奮。一個在地圖上、照片裡、影片中，嚮往已久的心中影像，能自己親自走到那裡，就像久別重逢的老友相遇。

獨旅，成了一場與自己對話的過程。走錯路，沒關係，說不定會發現隱藏版美食。語言不通？用比手畫腳，也能換來會心一笑。學會享受意外，一切隨遇而安，才是最大的樂趣。

旅行，讓我重新找到生命的亮點與生活的熱點。

〈熱愛打扮〉時尚不脫節 一樣要美美的

文／蘇雨（台中市）

為了執行人生下半場的減法生活，我先從清理衣櫃開始。於是，我花了幾天，該丟的丟、該送的送，將衣櫃裡的衣褲去掉一大半。

原本以為，這下子會有大瘦身之後的輕鬆、快意，沒想到見著網路上指導銀髮族如何穿搭的影片，卻讓我有著遠離潮流與現實脫節的失落感。

英國有一位高齡八十的名模──歐勒菲斯（Carmen Dell’Orefice），至今依然頂著一頭蒼蒼白髮，挺直腰桿和年輕模特兒們一起走伸展台。從少女時代入行到如今年過八十，歐勒菲斯這一輩子都沒有與時尚脫節，顯然，對於工作，她始終保持著進取與熱忱。然而，華人社會裡，老人們早早被洗腦：面對名利要淡然，老了、病了要坦然。

看著一直屹立在時尚風潮中的歐勒菲斯，我決定再把對潮流的敏感度及熱情找回來，雖然不再花大錢去採購，但至少跟緊來自瑞典、西班牙的快時尚，讓自己知道：今年牛仔褲的褲管又變緊了，女士的小廢包即將被大型斜背包取代了。

再融入時尚，感覺黑白的日子又充滿了色彩啦！

〈歡喜唱歌〉參加合唱團 打通任督二脈

文／李潘廖子（台北市）

62歲時，我辦理提前退休，想說一定可以慢活、懶活。沒料一腳踏進合唱團，過起風風火火的熱日子。

我愛聽歌劇，退休後無知地去上美聲課，練發音時專注地像進入靜心的狀態，但是學的歌曲皆是高音域，回家練唱，家人說我唱歌的聲音像殺雞一樣。一個月後我轉戰到住家附近的老人合唱團，唱女低音。有一回上課坐我身旁的老成員說我唱得不錯，我信心大增。

合唱團老師說身心放鬆便可唱出高音，和我學了十幾年的陳氏太極拳的原理一樣，身體放鬆，每個招式才能連貫不絕。每天晨運打完太極拳，便練習發音，也按照三餐飯後，練習唱歌一小時。家人笑我是要考大學聲樂系嗎？這麼認真。

國中同學會新春聚餐唱歌，我厚臉皮地連唱好幾首，同學說我的氣變得很好，我說參加合唱團一年了，以前高音唱不上去，現在可以了。有兩位同學說也想去參加合唱團練氣。

不可思議，合唱團打通我的任督二脈，讓我過著氣順血熱的退休生活。

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