【藝週末．藝週推薦表演】獻給勇敢長大的孩子─期間限定FOCASA幾米馬戲樂園

FOCASA團長林智偉（左起）與創始團員陳冠廷、羅元陽、郭璟德、趙偉辰，共同展示林懷民贈送的15週年馬戲帳篷蛋糕。

文．攝影／記者凌美雪

在幾米（左起）、林懷民力挺下，林智偉率團員邁向新里程。

買第1頂帳篷是實現馬戲人的夢想；買幾米帳篷是想實現每一個人的夢想。每個人心裡都有一個幾米，我要讓幾米繪本的畫面發生在真實生活裡。──FOCASA創辦人林智偉。

排練過程林懷民不厭其煩地提點。

2011年才24歲的林智偉創辦了FOCA，他說，台灣也可以有自己的馬戲團，所以團名就叫「福爾摩沙」，團隊成員來自各種不同的表演領域，包括特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、武術、戲劇等。在走訪過20幾個國家，累積超過千場演出後，2022年，FOCA在台南水交社搭起台灣第1座巨型馬戲篷，「FOCASA馬戲藝術節」誕生。「CASA」拉丁文有「家」的意思，「FOCASA」不僅成為馬戲人夢想的家，也致力讓馬戲更親近人們生活的日常。直到今年創團15週年，FOCA決定正式更名為「FOCASA馬戲團」。

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戶外舞台有技藝高超的街頭藝人演出。

馬戲人夢想的家

《幾米男孩的100次勇敢》中的頭碰頭主題動作。（FOCASA馬戲團提供）

3、4月的南台灣，陽光明豔，FOCASA再度回到水交社，搭起規模更大的第2座馬戲帳篷，以「走進帳棚看馬戲、走出帳篷玩遊戲」的特色規畫，打造成一個「幾米馬戲樂園」。

「頭碰頭拍拍照」取自幾米繪本《頭碰頭說說話》。（記者凌美雪翻攝）

林智偉說：「如果今天這一切是夢，那麼幾米老師與林懷民老師的結合，便是那夢境中最不可能實現的奇蹟。」3人聯手把藏在幾米繪本裡的元素化為真實，盲女、小丑、玩具兵等角色紛紛走出繪本、走進馬戲大帳篷裡，倒立、翻滾、跳躍、飛翔，以台灣第1齣馬戲帳篷定目劇，述說《幾米男孩的100次勇敢》。

戶外樂園裡的幾米大型裝置〈小丑頭碰頭〉吸引小朋友合照。

這個7層樓高的巨大馬戲帳篷，從還沒正式開張就很耀眼，甚至吸引當地新人做為婚紗拍攝景點，直呼好夢幻。大帳篷高28公尺，可容納千人。《幾米男孩的100次勇敢》從開場到謝幕，18段演出，包括8公尺高的走繩與不規則堆疊的椅子頂（高空倒立）等高難度特技，都是從幾米繪本角色中擷取靈感。

《幾米男孩的100次勇敢》劇照。（FOCASA馬戲團提供）

整體演出看似一段段個別的主題，其實串聯一個核心主軸，就是幾米在《月亮忘記了》的扉頁寫下「獻給勇敢長大的孩子」，林懷民從這句題獻出發，描繪一名男孩努力克服困難的成長歷程，簡單說，就是人生可能遭遇不斷的失敗、一再重來，但憑藉勇氣堅持下去，就有成功的機會。

28公尺高的巨型馬戲帳篷是園區地標。

買一個良好的親子關係

8公尺高的走繩演出。（FOCASA馬戲團提供）

不過，與其說是看一個表演，林智偉更希望家長們陪著小孩一起來，花一個下午的時間免費體驗幾米樂園的活動與設施，也就是說，不要只看花錢買票的節目，而是園區裡逛一逛、曬曬太陽，有美食與創意市集可以吃吃喝喝，還可以觀賞免費的街頭藝人表演，試試挑戰簡單的馬戲技藝，林智偉說：「他們買到的其實不只是一場表演，可能是一個良好的親子關係。」

團員們在彷彿春天落英繽紛的場景中以特技謝幕。

帳篷外的幾米樂園有8大互動專區，分別是躲進馬戲的遊樂場、碰碰舞台、幸運遇見你、幾米大型裝置、勇氣補給站、森林溫度製造所、擁抱市集、團團轉旋轉木馬等。其中，馬戲的遊樂場有走繩、高空、雜耍球與踩大球等體驗活動；碰碰舞台集結一群技藝高超的街頭藝人，輪番上演魔幻小品與雜耍特技，常吸引眾多觀眾席地聚精會神觀看，某些內容的進階版也出現在《幾米男孩的100次勇敢》中。

在家長呵護下，小朋友體驗踩大球。

還有小熊、胡蘿蔔與小丑頭碰頭等3個幾米大型裝置，最受歡迎的是「頭碰頭拍拍照」，取自幾米繪本《頭碰頭說說話》的美意，像我們常在家裡跟寵物做的動作，「輕輕碰頭，好好說話，就是最讓人珍惜的美好時光」。

馬戲的遊樂場也有走繩體驗。

FOCASA馬戲團「幾米馬戲樂園」與《幾米男孩的100次勇敢》，在台南市水交社文化園區旁大草地，4月27日前，每週五至日開放，詳詢臉書專頁（https://focasa.pse.is/ibonfb）。

延續表演生涯的勇氣

若說《幾米男孩的100次勇敢》述說的是追求夢想的勇氣，「FOCASA」其實就是「幾米男孩」的真實寫照。也是這種純然的勇氣，感動已退休多年的林懷民重出江湖，雖然林懷民在每次排練過程總是不厭其煩地提點，為馬戲表演的藝術美學更加分，但每次問林懷民，總是得到讚不絕口的回應，說讓他最感動的，是看到團員們無論多麼困難，都會盡力做到最好的勇氣。

或可說，從林智偉決定成立馬戲團開始，「勇氣」就一直是FOCA血液裡的DNA。回顧15年來的篳路藍縷，林智偉對「勇氣」的註解就是因為「我們想要活下來」，大家都知道特技演員本來就很有危險性，基本功都需要很多時間練習，撐過訓練過程就需要勇氣。而延續團隊的生存，除了熱忱與夢想，也需要勇氣做各種新嘗試。

林智偉說，FOCA成立之初只有幾個創始團員，「2013年我們獲法國策展人邀請參加法國外亞維儂藝術節，那時我才大四，發現經費不足100多萬，只好挨家挨戶跟親友借錢。」但那是FOCA站上國際的里程碑；團隊持續向前，2014年有了自己的排練場，2015年開始有月薪人員，至今，全台灣有7400多個立案的表演團隊，有月薪演員的卻非常少，FOCASA是其中之一，月薪人員有40個，其中20個是行政，20個是演員與技術人員。

維持團隊營運與完善的月薪制度，讓團員對生涯發展有信心。特技演員的表演壽命有限，「我們想要透過我們的專長，延續我們的表演生涯，就像我以前是復興劇校畢業的，我練特技，從表演，慢慢的我當導演、當行政，所以我現在是做幕後的工作。」而創始團員中，目前也有多位除演出，也開始兼任藝術總監或與事業發展相關的行政職，為延長職業生涯而努力。

打開對馬戲的想像

除想辦法籌錢、接商演、存錢，以延續團隊的生存，持續推出新的作品也非常重要。做為一個藝術與商業兼具的職業表演劇團，創團至今20部馬戲長篇作品，都秉持開放的心態，尋求馬戲藝術的多元面向。

「即使到現在，還是常會有人問我們的馬戲有沒有動物，曾有個教授看完我們的表演，罵我們詐欺，因為沒有動物。」談到FOCASA當代馬戲的定位，林智偉說，「其實我們並沒有要去改變大家的想像，只是想做更多嘗試。」

秀出15年來近20部作品的主視覺，創團首作《初衣十舞》傳統雜耍特技加入跑酷、街舞，呈現這個世代青年面臨的困境與克服的勇氣；2016年於美加巡演了14個城市的《亞洲之心》，以台灣故事為本，探索當西方馬戲碰上東方文化可能產生的衝突與融合，激盪出台灣馬戲新頁。《一瞬之光》開啟的跨界三部曲，從百元商店找來的牙刷水桶澆花器鍋碗瓢盆，讓舞台上的傳統雜技道具被日常生活物件所取代。

2017年的《馬戲派對》，靈感來自好萊塢電影《大娛樂家》，「帶給別人快樂是最高貴的藝術」，FOCA希望透過馬戲藝術帶給觀眾驚奇與快樂的根源。同年還有一部《心中有魔鬼》，由英國馬戲導演提姆希．林科維奇執導，也是FOCA首次跨國合作，結合馬戲、戲劇與舞蹈，表演者挑戰高危險性馬戲動作，如疊羅漢、空翻及雙人頂，詮釋人們克服恐懼時不安的情緒。

做為2018、19年國內外巡演力作的《土地的歌》，以當代馬戲加台灣不同年代的金曲，走過歷史長河。至於2019年的《消逝之島》，則是帶領觀眾遊走於巷弄、穿越河岸、廠房，以非典型的馬戲身體與裝置，挖掘社子島50年來錯綜複雜的社會生態系統，展現表演藝術工作者對社會環境的觀察與關懷。

2022年，FOCA與拉縴人男聲合唱團共同演出製作的《達文西的notebook》，邀請擅長跨界創作的劇場重量級導演王嘉明，帶領14位特技與人聲表演者，拆解劇場中語言、聲音、動作和空間等元素，和達文西的藝術作品、科技發明、建築設計產生對話。2023年的《夢與陰影》更是邀請到郭文泰擔任導演與舞台設計。

回顧過去經典作品，林智偉認為每次與不同的導演合作，都會為馬戲打開不同的想像，這也是FOCASA創作很重要的核心精神。

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