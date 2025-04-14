【藝術文化】2025 Taiwan Week 兩廳院台灣週登場 聚焦國際重量級劇場人目光

Taiwan Week 兩廳院台灣週昨晚開幕，國際重量級人士包括德國柏林藝術節表演藝術季藝術總監橋本裕介、葡萄牙瑪麗亞二世國家劇院藝術總監Pedro Penim、英國倫敦南岸中心節目部經理Aaron Wright、加拿大PuSh 國際表演藝術節藝術總監Gabrielle Martin、京都國際舞台藝術祭聯合總監川崎陽子、澳洲雪梨藝術節執行長Christopher Tooher等。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年「Taiwan Week 兩廳院台灣週」昨晚（13日）開幕，在4月13日至19日期間，攜手大台北地區5場館，推出15檔節目（含正式演出及片段呈現）展現當代台灣劇場風貌，同時還有多項交流活動陸續登場。

2年1次的「Taiwan Week 兩廳院台灣週」，今年是第2屆舉辦。面對當下的世界充滿了困擾跟混亂，主辦單位國家兩廳院藝術總監劉怡汝開幕致詞時有感而發，「在每一個最艱難的時刻，藝術常常是第一個被忽略或最先被犧牲的。然而，我們更驚嘆地相信，在這種艱難的時刻，藝術不會噤聲不語，它不會輕易屈從，且會更加積極地帶來力量和希望，來撫慰人心，這也使得我們今天的相聚特別有意義。」

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劉怡汝說，除了邀請遠道而來的朋友們，來感受台灣藝術家們無法被輕易挫折的創作能量之外，更希望藉由這個活動讓大家成為彼此最重要的夥伴，在彼此的分享中靠近，在鼓勵與理解中，一起同行。今年「Taiwan Week」邀請來自全球22國共48位國際貴賓，包含國際策展人、藝術總監、文化機構代表、藝術評論與藝術家，堪稱是近年來台灣表演藝術界規模最盛大的國際交流盛會。兩廳院也攜手傳藝中心的台灣戲曲中心、台大藝文中心遊心劇場、國家人權博物館、雲門劇場及台北表演藝術中心，以5大主題（轉型正義、性別、自我與文化、科技革新及自然永續）推出15檔節目。

此外，今年也安排多項深度交流活動，包含「永續無界—2025 國家兩廳院永續國際年會XSTAGES永續劇場聯盟論壇」；外賓交流會及團隊提案會議，為齊聚台灣的貴賓增進彼此的理解以及開創合作可能；由兩廳院、愛爾蘭都柏林舞蹈節及法國里昂雙年舞蹈節合作的「領航計畫2.0」，3方各自推介的編舞家將進行交換交流與駐村；還有由東南亞藝術組織ArtsEquator發起的「藝評學人計畫」，邀請14位成員於活動期間觀賞作品並撰寫評論，促進台灣創作者與東南亞專業人士的交流與對話。

「Taiwan Week 兩廳院台灣週」活動詳詢專網（https://pr.ntch.art/TaiwanWeek2025）。

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