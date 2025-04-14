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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】工藝遶境最終站 風動新竹走訪街角工藝

2025/04/14 05:30

展覽展出工藝中心珍貴典藏品及桃竹苗在地工藝師精湛作品，顯現台灣工藝在傳統與創新之間的流轉與延續。（工藝中心提供）展覽展出工藝中心珍貴典藏品及桃竹苗在地工藝師精湛作品，顯現台灣工藝在傳統與創新之間的流轉與延續。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣工藝中心主辦的「工藝遶境」展，巡迴全台１年後，最終站以「風動」為題落腳風城新竹。除了在新竹生活美學館展出多件珍貴典藏與工藝創作，本次展覽特別延伸至城市街角，策畫「街角工藝」行動，讓觀眾走出展場、深入城市，實際走訪特色工藝品牌與小店，體驗工藝如何潛入日常生活，吹進城市的每一處角落。

工藝中心主任陳殿禮表示：「新竹是台灣科技與工藝並行的城市，從早期蓪草與玻璃工藝，到今日高科技產業並肩並存，這座城市最特別的地方，在於感性與理性的並行。」透過街角活動，希望讓工藝不只是被觀看的展品，而是轉化為生活中可以使用、擁有與記憶的存在。

展覽精選多位工藝師與地方創作者作品，如顏水龍的《竹製三層架》與《竹家具手繪圖》、粘碧華的《登龍門得富貴》、陳振芳的漆藝《門內庭趣》與沈培澤木雕作品《清廉》，以不同媒材演繹風的概念與時間的流轉。透過「風動」為題，回應新竹城市的自然條件，也喻示工藝精神如風般自由、不斷轉化。

工藝中心表示，這場壓軸展不只是年度巡迴的結尾，更是一場讓工藝真正走入生活的實驗，希望讓觀眾在最輕鬆的方式中，重新思考什麼是「工藝的日常」。即日起展出至5月4日，在新竹生活美學館美學堂、藝海閣展出。詳詢工藝中心官網。

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