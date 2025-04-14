【自由副刊】 潘家欣／東豐路與林森路交叉口

◎潘家欣

◎潘家欣

．

春光也曾慘淡

春色也曾泛泛

將軍，今日沒有乘輪椅

出門散步

．

春霧比舊時濃濁，但也許

是因為眼睛不行了

說是賞花未免牽強

將軍只需稍稍瞥個顏色

就知道，時候到了

．

念及上一個，還是上上個春天

曾愛得窮兵黷武

眼前金黃的春花肆放

未必就是，寡欲的一年

．

（軍人多半屬於悲觀主義者

若有樂觀的一兩人

恐怕就會去從政）

．

退役多時的將軍，重新佩戴上

金質之勛章。

觸感冷硬，緞帶絲滑

火線上，只有一人

且瘦得像一紙籤詩

．

總有一卦，是錯得值得

．

走過一重山色一重水，不難

路遙馬蹇，也不難

難的是指路

畢竟能夠叱吒春天的人

必須先手持軍令

暮色昏黃之前，必須

先種樹

．

而做為悲觀主義者

將軍是不屈不撓的

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法