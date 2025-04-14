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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 潘家欣／東豐路與林森路交叉口

2025/04/14 05:30

◎潘家欣◎潘家欣

◎潘家欣

春光也曾慘淡

春色也曾泛泛

將軍，今日沒有乘輪椅

出門散步

春霧比舊時濃濁，但也許

是因為眼睛不行了

說是賞花未免牽強

將軍只需稍稍瞥個顏色

就知道，時候到了

念及上一個，還是上上個春天

曾愛得窮兵黷武

眼前金黃的春花肆放

未必就是，寡欲的一年

（軍人多半屬於悲觀主義者

若有樂觀的一兩人

恐怕就會去從政）

退役多時的將軍，重新佩戴上

金質之勛章。

觸感冷硬，緞帶絲滑

火線上，只有一人

且瘦得像一紙籤詩

總有一卦，是錯得值得

走過一重山色一重水，不難

路遙馬蹇，也不難

難的是指路

畢竟能夠叱吒春天的人

必須先手持軍令

暮色昏黃之前，必須

先種樹

而做為悲觀主義者

將軍是不屈不撓的

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