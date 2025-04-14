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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．戲看人生】完成夢想清單

2025/04/14 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

此刻的你幾歲？還記得童年、青春期的夢想？剛出社會時的抱負？

學生時期不知寫了多少回「我的志願」作文，究竟有多少是真實渴望？抑或只是符合老師「給分」的標準？此刻的我還真不太記得昔日作文內容，倒是看了《生命清單》（The Life List）這部片，忍不住憶起成長過程中的「夢想」。回頭檢視這一路走來，生命的熱情依舊，自個兒都嘖嘖稱奇。

《生命清單》的女主角艾莉西亞，有一個穩定交往同居男友，在母親創業的美妝公司裡當執行長，看似人生勝利組，但當母親癌症過世，和哥哥、嫂嫂們一起聽遺囑時，簡直青天霹靂。母親讓嫂嫂接掌公司，並要求另覓執行長，老家房子一年內不賣，但是所有孩子想要回家住，每人最多只能住90天……

艾莉西亞不敢相信，最疼愛她，也準備讓她接掌公司的母親，竟沒有留給她遺產，且解僱她。還記得母親告訴她癌症復發那夜，兩人躺在床上對話，母親問她為何看起來有些迷惘、少了生命熱情，她回「熱情持續不了多久，而且很累人」，再說長大意味著「降低期望、放棄幼稚的夢想」，生活平順、工作有保障最重要。母親回以擁抱，沒有多說，卻在遺囑中投下震撼彈，連一向認為母親偏愛妹妹的哥哥們都難以置信。

律師交給她一個信封，裡頭有一張DVD和皺皺的紙，紙上童稚的筆觸，是她13歲時寫的「生命清單」，其中幾項有她自己的紅字加註……母親在預先處理「遺物」時，看到童年的艾莉西亞充滿夢想和熱情，卻都未完成的清單，不禁深思。決定留給女兒一份專屬遺囑，要求逐一實現清單上的夢想，就能拿到12張DVD裡對應的那一張，還有最後的遺囑，重點是得在新年之前完成。

沉浸在失去母親悲傷中的她，看了第一支影片，各種情緒湧上，母親面質她的理想是否被安逸取代了？是否已放棄實現夢想和抱負？

一個好的提問，能夠讓人思考和做出行動，她選的第一個挑戰是脫口秀，拿到第二張DVD，然後一步步找到教職、看《白鯨記》、學開車、與父親和解……歷程中發現，實踐之路充滿未知和各種可能，做個好老師得先了解學生、閱讀世界文學名著得有專注力、開車上路需要勇氣，最困難是與父親和解，卻掀開家中塵封的祕密。

艾莉西亞不得不承認，她總在遇到挑戰時，開始逃避，母親對她的包容與接納，是她最大的安全避風港。實現自己的生命清單，在母親留下的一段段影片中，逐漸發現母親並不完美，也有自己的人生議題，最終挑戰是尋找「真愛」。

她的嫂嫂分享，在婚前的衝突中，母親給了4個提問：妳能和他分享所有心事嗎？他善良嗎？他會幫妳成為最好的自己嗎？能想像他成為孩子的好父親嗎？讓嫂嫂願意走入禮堂。

一部好看的電影，不在於結局的完美，而是觀看過程中，能否引起共鳴。這部電影讓我發現，生命的不同階段，都可以思索、檢視和重擬生命清單。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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