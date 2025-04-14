【家庭plus．讀者迴響】夫妻小約會 幸福滿滿

夫妻小約會 幸福滿滿

文／吳芳枝

拜讀家庭版2月6日「和另一半午餐約會」一文，心有同感。

我比外子提早退休5年，白天一個人享受優閒自在的生活，實現夢想的喜悅與滿足，為生命再創精采。我們約定每週兩次在外用晚餐，午後，稍微梳妝打扮一下，搭公車去接老公下班。迎著晚風，看著落日餘暉滑過山頭，夕霞下一長一短的影子落在草地，走進典雅精緻的餐廳，如此淡逸閒情，幸福滋味氤氳開來。

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夕陽西沉，如墨的夜空，浮雲簇擁著冉冉上升的明月，飯後在寧靜柔和的月光下散步，老夫妻手牽手，貼心的小動作，心裡充盈著暖暖的感動，遠觀近遊，處處是景，此刻最美好，一切盡在不言中。

對人生要充滿熱情和美好的期盼，才有無限的樂趣和活力。柴米油鹽醬醋茶的日常，如果少了浪漫，就淡而無味。譬如清晨醒來時，發現老公已經準備好早餐，那份幸福的感動，久久迴盪在記憶裡。幸福不是名車豪宅，也不是鑽石珠寶堆砌的。幸福沒有標準答案，如人飲水，冷暖自知。

「只有平凡的陪伴，不再濃烈，猶如細細慢慢的小火爐，帶著微暖的熱度。」心中若有桃花源，何處不是水雲間。黃昏的美麗就像橘世代的我們，是人生中最快樂的時光。

四、五十年同甘共苦的柴米夫妻，相扶相持，是最美麗溫柔的力量，親人之間的關愛沒有終點。有位禪師曾說：「夫妻要像陽光一樣，溫暖對方；要像春風一般，給對方清涼安住。」多麼有智慧的人生哲學呀。

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