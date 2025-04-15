自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】新銳藝術家Stella「山的守護」 呈現自然與藝術共構的療癒力量

2025/04/15 05:30

「山的守護」展，邀請藝術家Stella運用簇絨等軟材質創作山形疊石的空間裝置。（記者董柏廷攝）「山的守護」展，邀請藝術家Stella運用簇絨等軟材質創作山形疊石的空間裝置。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／高雄報導〕由高雄內惟藝術中心主辦的「山的守護」展覽，邀請台灣新銳藝術家Stella運用簇絨媒材創作，結合山形意象與地景裝置，打造出一個如同被山神與自然之光溫柔環抱的展覽空間，邀請觀眾在溫暖柔軟的氛圍中，感受自然與藝術共構的療癒力量，展覽從即日起至6月8日。

展區包含2件作品，其中，《山的守護》以山形疊石為主視覺，呼應內惟藝術中心四周被自然山勢與綠意環繞的地理特性，象徵人們在自然力量的守護下，每一天都能被祝福與溫柔相待。作品融入藝術家對於「軟與硬」的思辨，將軟質簇絨轉化為堅實山石的造型，營造出柔中帶剛、溫而不弱的空間意象。

另一件作品《內惟地景地毯》則以內惟埤塘歷史為創作起點，回應此地原為高雄最大灌溉埤塘的身世，如今已轉化為集結美術館生態園區、兒童美術館與內惟藝術中心的城市綠洲。Stella以大型地毯呈現濕地地景紋理，讓觀眾得以身處其中，感受與自然共生的呼吸節奏。

藝術家Stella擅長運用簇絨等軟材質創作空間裝置，此次展覽延續她一貫的創作語彙，不僅挑戰材質與場域的互動性，更展現內惟藝術中心致力於突破展覽框架、連結自然環境的企圖心。觀眾不只能觀看，更能進入作品之中，體驗藝術與生態共構的沉浸式感受。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應