【藝術文化】新銳藝術家Stella「山的守護」 呈現自然與藝術共構的療癒力量

「山的守護」展，邀請藝術家Stella運用簇絨等軟材質創作山形疊石的空間裝置。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／高雄報導〕由高雄內惟藝術中心主辦的「山的守護」展覽，邀請台灣新銳藝術家Stella運用簇絨媒材創作，結合山形意象與地景裝置，打造出一個如同被山神與自然之光溫柔環抱的展覽空間，邀請觀眾在溫暖柔軟的氛圍中，感受自然與藝術共構的療癒力量，展覽從即日起至6月8日。

展區包含2件作品，其中，《山的守護》以山形疊石為主視覺，呼應內惟藝術中心四周被自然山勢與綠意環繞的地理特性，象徵人們在自然力量的守護下，每一天都能被祝福與溫柔相待。作品融入藝術家對於「軟與硬」的思辨，將軟質簇絨轉化為堅實山石的造型，營造出柔中帶剛、溫而不弱的空間意象。

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另一件作品《內惟地景地毯》則以內惟埤塘歷史為創作起點，回應此地原為高雄最大灌溉埤塘的身世，如今已轉化為集結美術館生態園區、兒童美術館與內惟藝術中心的城市綠洲。Stella以大型地毯呈現濕地地景紋理，讓觀眾得以身處其中，感受與自然共生的呼吸節奏。

藝術家Stella擅長運用簇絨等軟材質創作空間裝置，此次展覽延續她一貫的創作語彙，不僅挑戰材質與場域的互動性，更展現內惟藝術中心致力於突破展覽框架、連結自然環境的企圖心。觀眾不只能觀看，更能進入作品之中，體驗藝術與生態共構的沉浸式感受。

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