自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國家交響樂團日本巡演 台日音樂家攜手傳遞美好聲音

2025/04/18 05:30

NSO日巡宣告記者會，前排左起女高音宮地江奈、NSO單簧管首席朱玫玲、中提琴家今井信子、文化部政次王時思，後排左起NSO音樂總監準．馬寇爾、台北愛樂合唱團經理莊馥鴻、台北愛樂文教基金會執行長丁達明及音樂總監古育仲，與民間企業夥伴代表們合影。（記者凌美雪攝）NSO日巡宣告記者會，前排左起女高音宮地江奈、NSO單簧管首席朱玫玲、中提琴家今井信子、文化部政次王時思，後排左起NSO音樂總監準．馬寇爾、台北愛樂合唱團經理莊馥鴻、台北愛樂文教基金會執行長丁達明及音樂總監古育仲，與民間企業夥伴代表們合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團將於5月31日至6月4日再度赴日巡演，5天時間預計前往日本熊本縣立劇場、大阪交響音樂廳、東京三得利廳及東京歌劇城音樂廳，進行4場演出，可說是馬不停蹄的旋風行程。NSO音樂總監準．馬寇爾說，此次巡演從曲目設計到演奏編排，都圍繞著台、日緊密合作的價值，也邀請到日本重要的音樂家參與演出，精選曲目，國人可在4月20日的行前音樂會搶先聽。

NSO音樂總監準．馬寇爾將再度率團赴日本巡演。（記者凌美雪攝）NSO音樂總監準．馬寇爾將再度率團赴日本巡演。（記者凌美雪攝）

除文化部之外，此次日巡還獲外交部、客委會、駐日代表處、日本交流協會支持；企業夥伴則包括台積電、勇源、李登輝、許遠東等相關基金會，以及中國信託與東京之星等銀行協助，才能順利啟程。文化部政次王時思指出，今年適逢日本舉辦2025世界博覽會，NSO在日本的巡演活動，也將成文化部「文化世博」的一環，期望NSO持續以台灣的聲音擔任文化大使，用藝術和世界交流。

NSO單簧管首席朱玫玲（左）將於行前音樂會與中提琴家今井信子攜手詮釋布魯赫的《E小調雙重協奏曲》。（記者凌美雪攝）NSO單簧管首席朱玫玲（左）將於行前音樂會與中提琴家今井信子攜手詮釋布魯赫的《E小調雙重協奏曲》。（記者凌美雪攝）

這也是繼2023年之後，NSO再度登日，不同的是，此次不僅陣容與規模更盛大，而且每場音樂會的曲目安排都不相同。其中，貝多芬《D大調小提琴協奏曲》將由台灣小提琴家黃俊文擔任獨奏；布魯赫《E小調協奏曲》日巡版則安排小提琴與中提琴的合作，由黃俊文攜手日本中提琴教母今井信子共同演出；而馬勒《第4號交響曲》更因第4樂章需要一位女高音擔任獨唱，因此促成了NSO分別與日本重要女高音森麻季、宮地江奈的同台，都象徵了台、日在音樂上的交流互動。

還有傳遞台灣獨特文化特色的曲目，包括蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》，以及客委會委託旅美作曲家陳可嘉創作的《家的呼喚》世界首演；此外，受許遠東先生暨夫人紀念文教基金會委託創作、向李登輝總統致敬的金希文《第5號交響曲》，將在東京三得利廳進行第3、4樂章的日本首演，為此，NSO也邀請台北愛樂合唱團共同詮釋台灣作曲家作品，2個團逾200人的規模，可說是NSO海外巡演最盛大的一次。

將於4月20日率先登場的「來自台灣—2025日本巡演行前音樂會」，將邀請國人搶先聽布魯赫的《E小調雙重協奏曲》給單簧管、中提琴與樂團的版本，由今井信子與NSO單簧管首席朱玫玲擔任獨奏家；而馬勒《G大調第4號交響曲》則由女高音宮地江奈擔任獨唱。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應