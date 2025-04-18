【藝術文化】國家交響樂團日本巡演 台日音樂家攜手傳遞美好聲音

NSO日巡宣告記者會，前排左起女高音宮地江奈、NSO單簧管首席朱玫玲、中提琴家今井信子、文化部政次王時思，後排左起NSO音樂總監準．馬寇爾、台北愛樂合唱團經理莊馥鴻、台北愛樂文教基金會執行長丁達明及音樂總監古育仲，與民間企業夥伴代表們合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團將於5月31日至6月4日再度赴日巡演，5天時間預計前往日本熊本縣立劇場、大阪交響音樂廳、東京三得利廳及東京歌劇城音樂廳，進行4場演出，可說是馬不停蹄的旋風行程。NSO音樂總監準．馬寇爾說，此次巡演從曲目設計到演奏編排，都圍繞著台、日緊密合作的價值，也邀請到日本重要的音樂家參與演出，精選曲目，國人可在4月20日的行前音樂會搶先聽。

NSO音樂總監準．馬寇爾將再度率團赴日本巡演。（記者凌美雪攝）

除文化部之外，此次日巡還獲外交部、客委會、駐日代表處、日本交流協會支持；企業夥伴則包括台積電、勇源、李登輝、許遠東等相關基金會，以及中國信託與東京之星等銀行協助，才能順利啟程。文化部政次王時思指出，今年適逢日本舉辦2025世界博覽會，NSO在日本的巡演活動，也將成文化部「文化世博」的一環，期望NSO持續以台灣的聲音擔任文化大使，用藝術和世界交流。

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NSO單簧管首席朱玫玲（左）將於行前音樂會與中提琴家今井信子攜手詮釋布魯赫的《E小調雙重協奏曲》。（記者凌美雪攝）

這也是繼2023年之後，NSO再度登日，不同的是，此次不僅陣容與規模更盛大，而且每場音樂會的曲目安排都不相同。其中，貝多芬《D大調小提琴協奏曲》將由台灣小提琴家黃俊文擔任獨奏；布魯赫《E小調協奏曲》日巡版則安排小提琴與中提琴的合作，由黃俊文攜手日本中提琴教母今井信子共同演出；而馬勒《第4號交響曲》更因第4樂章需要一位女高音擔任獨唱，因此促成了NSO分別與日本重要女高音森麻季、宮地江奈的同台，都象徵了台、日在音樂上的交流互動。

還有傳遞台灣獨特文化特色的曲目，包括蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》，以及客委會委託旅美作曲家陳可嘉創作的《家的呼喚》世界首演；此外，受許遠東先生暨夫人紀念文教基金會委託創作、向李登輝總統致敬的金希文《第5號交響曲》，將在東京三得利廳進行第3、4樂章的日本首演，為此，NSO也邀請台北愛樂合唱團共同詮釋台灣作曲家作品，2個團逾200人的規模，可說是NSO海外巡演最盛大的一次。

將於4月20日率先登場的「來自台灣—2025日本巡演行前音樂會」，將邀請國人搶先聽布魯赫的《E小調雙重協奏曲》給單簧管、中提琴與樂團的版本，由今井信子與NSO單簧管首席朱玫玲擔任獨奏家；而馬勒《G大調第4號交響曲》則由女高音宮地江奈擔任獨唱。詳詢OPENTIX。

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