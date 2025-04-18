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【家庭plus．健康頻道】練氣功 帶來內心平靜

2025/04/18 05:30

練氣功 帶來內心平靜練氣功 帶來內心平靜

文／洪雅君

去年接觸了氣功，起因於老弟希望老爸可以去上氣功，讓身體健康，此門氣功課規定年長者要有家人陪同上課，於是氣功課就這樣加入了我的行事曆。

因為氣功課所費不貲，6堂課要價近3萬，且肩負要把老爸教會的使命，所以即使我四肢不靈活，還是很努力地將所有招式都記下來，每天都練功，深怕自己忘記，那白花花的鈔票就放水流了。

氣功老師在課堂上，不斷強調不要去找「氣」在哪裡，不要和別人比較誰練得比較好，就把練功當運動就好。所以我練功時，其實沒有什麼學習上的壓力。

記得兩個月的氣功課快結束時，發現自己並沒有想到什麼傷感的事，但是練功時，開始會流淚，我也不知道為什麼，後來問學氣功的同事，她說這就是「氣」走到眼晴的表現；好奇之下，也問了谷哥大神，得知練氣功時流的淚水是氣功迫出的病毒，是由於氣血運行暢通所致，對人體有益的反應。

現在抽空練功是我一天中最快樂的時光，閉上眼睛，聽著老師推薦的古箏音樂，冥想自己走在大自然裡，這練氣功的時間，就是我與自己獨處的時光，深感內心平靜而美好。

感謝美好的緣分，讓氣功走入我的生活，成為我日常的一部分，帶給我無盡的喜悅。

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