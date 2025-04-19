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【藝週末．藝週工藝之美】總在春雨後─台南金國銓師傅的藝閣

2025/04/19 05:30

金國銓製作《文姬歸漢》胡笳十八拍曲譜。金國銓製作《文姬歸漢》胡笳十八拍曲譜。

文／水漾晶輝 圖片提供／金國銓

金國銓的糊紙作品〈玄天上帝〉。（李慧庭攝）金國銓的糊紙作品〈玄天上帝〉。（李慧庭攝）

對藝閣，我原是陌生的，可能許多人也同我一樣。不過，「閣」之一字，真美。閣，是居懸高處的小小亭樓，俯臨長街繁華；透過花窗往內瞧，閣內也能見一樁樁悲喜。

金國銓的糊紙作品〈天師〉。（李慧庭攝）金國銓的糊紙作品〈天師〉。（李慧庭攝）

《倚天屠龍記》裡曾寫京城遊街的綵車。綵車主題各類，有歷史掌故、忠孝節義的訓諭……自然，還有女主角趙敏對周芷若的隱諷呢！這段描繪，我們或可聯想為藝閣的另樣範式。

金國銓（著黃衣者）與其藝閣《千里共嬋娟》。金國銓（著黃衣者）與其藝閣《千里共嬋娟》。

春雨過後，農曆3月下旬，是媽祖誕辰，北港朝天宮每年會籌辦「迎媽祖」系列慶典。而「藝閣」評比與巡街，是所有活動中最引人注目的。這也是唯一僅存、台灣仍在續辦的大型藝閣活動。

《聚奎育才》藝旦即席彈唱。《聚奎育才》藝旦即席彈唱。

藝閣競技，21載金龍冠冕

金國銓的藝閣作品《永華建台》。金國銓的藝閣作品《永華建台》。

朝天宮藝閣競逐，前3名大獎各為金龍、金鳳、金獅；賽選中，還素有「金龍不過三」的「魔咒」。也就是說，難能有誰，可以連3屆奪魁。藝閣創作人顏崑池，曾10年金龍，刷新紀錄。而1998年始，此紀錄由來自台南七股的金國銓重新改寫──21載金龍冠冕，空前，恐也是絕後了。

金國銓的藝閣作品《魯班傳略》。金國銓的藝閣作品《魯班傳略》。

金師傅獲獎之作主題多元，遊走於神話、典籍、文學及台灣歷史：《永華建台》、《文姬歸漢》、《沈有容入東番》、《千里共嬋娟》……，件件精品。以《文姬歸漢》為例，閣座布局，聚焦在足蹬〈胡笳十八拍〉簡牘的音樂才女──蔡文姬。卷冊束著朱紅絲縧，飾扮文姬的女孩便踏立在紅縧上，凌空而立。

金國銓的藝閣作品《百載響金聲》。金國銓的藝閣作品《百載響金聲》。

初見金師傅藝閣的觀眾，多會驚呼「甘無可能？這是按怎做到ㄟ？」夢幻構築，飄飄如仙，讓藝閣在有限空間裡向天拔高，以傳統工法「枝」，或收聚，或延展。虛實共構的視覺衝擊，這可說是金師傅最堅持的「藝閣之魂」。

退休後的金國銓熱中登山，攀登三叉山嘉明湖留影。退休後的金國銓熱中登山，攀登三叉山嘉明湖留影。

結合藝術與工藝的「枝」，究竟是什麼？金師傅不吝分享行中祕技：以1.2英吋粗的鐵條，乙炔燒軟，彎曲成型，再鍛造合宜角度。還要自各種方位，揣摩藝閣車下觀眾的視角。可，環境的限制卻是好多，如今的街道，店招林立，電纜電線干擾，如何給予扮演者最妥貼保護？又把「枝」穩當隱藏？這些，都是困難，也是困境──傳統藝閣當前正遭遇的困境。

金師傅笑容有些兒靦腆，在藝閣車爬上跳下地模擬，矯健身手，看起來不大符合他年紀。做為觀眾，我想我明白。枝線條，能勾勒情節裡人物存在的方式；循著枝的韻律，閣體高低起伏，「活枝」、「暗枝」、「險枝」，那是故事的瞬間浮雕，是人物姿態的曼妙縈迴。

《文姬歸漢》中，蔡文姬的手臂迎風，與一雙嬌兒胡漢兩隔，巨大張力，匯聚於文姬臨風浩嘆的身影。而那魔法一般，讓人根本無法瞧出端倪的「暗枝」，就隱身在竹簡的紅色繫帶後。

細數藝閣，初源雖於中國，遠溯宋朝，可卻在台灣的民情與信仰中，化蛻為丰姿有別的藝術型態。連雅堂早年居住台南，以「詩意閣」3字，點出他對藝閣創作方向的期許，在當時果真蔚為風潮──「具詩意的藝術之閣」。而後遷居台北大稻埕，更將此理念帶入台北城藝閣界。不過時至今日，再難有人延續這樣的雅藝內涵。

金師傅藝閣之選材，總苦心思構，師傅說，為了呈現他心中的「藝閣之詩」。他讀《楚辭．九歌》，對屈原文字的感動，讓師傅決定把這樣的醒與夢之際，大膽呈現於藝閣。藝閣作品《湘君湘夫人》蓮荷為景，湘夫人乘坐龍輿，華蓋飄飄。《楚辭》之瑰綺篇章，竟幻化為藝閣主題。以詩意傳藝的美妙技法，讓評審團再次驚豔。

故鄉七股，19歲始習藝

金國銓師傅出生在台南七股，19歲時跟隨花燈、藝閣與糊紙大師金登富學習。金登富同時也是一位道士，彼時是台南地區享有盛名的法師。然而，這位19歲的少年仔，他並不想做道士，心心念念的，是要「學藝術」。

金登富所做的，是一般電動花燈，金國銓自己摸索改進，研究並撰寫程式，完成了能夠「自動控制」的電動花燈（自動控制，指的是內嵌微電腦電子程式，有程序地驅動馬達等裝置）。於是，巨龍眨眼噴煙，不但吞雲吐霧，還自帶音效；鳳凰揚脖又展翅；人型偶能鳴鑼擊鼓，吹打樂器。多變的造型，清新俏皮的動態，讓金登富對這位弟子讚賞有加。還曾公開表示，我這位學生，真是青出於藍！

故鄉七股，滿佈潟湖與魚塭，自高處俯瞰，宛若格格水鏡，瀲灩雲影和天光。而當北風掠來寒涼，數量龐大的候鳥群，便會飛越萬里來此渡冬。黃昏的故鄉，群鳥點水而飛，那真是一天中最美的時分。

雅堂先生道出「詩意閣」應有神韻時，雖對藝閣的文學性靈殷殷期勉；但另方面，他也強調作者應思索自身的土地與文化。台灣曾走過的縱深，方是我們足以面對世界的驕傲。

2003年，金師傅以《永華建台》，敘說了這片土地的故事。陳永華建設台灣，寓兵於農，教導人民曬鹽煉糖，燒瓦，辦學。這座寶閣親切溫暖，閣面平衡又抒放，同樣延續國銓師傅一貫讓人驚嘆的「險枝」設計，前方安排了一隻師傅親手紙糊的黑面琵鷺。讓熟悉南台灣候鳥生態的人都會心一笑。

評委們欣讚，《永華建台》從寓涵深刻、到藝閣手法之精熟復又創新，堪可為所有藝閣創作人的典範。

最美好征途已經走過

小說家村上春樹以慢跑來鍛鍊自己，除了體能，那更是意志。金師傅則選擇了登山。走近山林，能滌洗塵慮；而向上攀登的那股堅持，更彷如一場修行。

藝閣之美，綜結了各式民俗工藝，史籍典詮、繪畫、音樂、服裝……方方面面都檢驗作者根基。由於如此，平時就需浸潤、養成全方位才能。師傅寫書法，攝影，糊紙，製電動花燈，以漢語吟唱古詩詞。金師傅聲線寬亮，可以聽得出肺活量很足，不知是不是平日裡勤於登山練腿的結果？

師傅善吹簫，還嘗試作詞和作曲，並學著寫古典詩詞。如此多才，他卻謙虛地說，那只不過是「觸類旁通」而已。當然，這些底蘊及基本工，也都融貫到了他的藝閣創作中 ，例如《百載響金聲》，就是結合花燈技藝，成就的一座光感璀璨、燈影流麗之作。

顧及自己年事漸高，2020年後，師傅不再承接北港的製作邀約，朝天宮一路走來的老觀眾和評委，都覺惋惜。「最美好的征途我已走過。」、「老兵不死，只是凋零。」金師傅說：「若不是對傳統民藝有堅守，是沒有辦法走到今天的。」

「現代藝閣，以舞台升降、特效燈光為主流；傳統藝閣，則講究精妙的枝布局，文而不俗，武而不躁。」潮流追逐著我們，那美好的年代，似乎已是一去不返。

雕琢古典工藝的職人，初衷不曾改變；而我，想把這些光華給輕輕拾起，向這古老而美麗的手藝致敬。

金國銓小檔案

1958年7月出生於台南七股，是台灣舉足輕重的藝閣製作大家。糊紙作品〈天師〉與〈玄天上帝〉，典藏於南鯤鯓代天府。2025年受邀台南市文化局，製作「迎新春」之蛇首蛇尾造型。自1998年起，21個年度獲得北港藝閣「金龍獎」，此紀錄至今無人超越。其藝閣美學風格結合詩意內涵、及險枝設計，閣體典雅而壯麗。承繼傳統藝閣技法，及自己的探索革新，創造出夢幻絕美的藝術之閣。

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