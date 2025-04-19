自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．國際藝聞】日本相國寺承天閣美術館40週年特展

2025/04/19 05:30

伊藤若冲作品〈竹虎圖〉（局部）。（東京藝術大學大學美術館提供）伊藤若冲作品〈竹虎圖〉（局部）。（東京藝術大學大學美術館提供）

文／孟以樂

日本國寶〈玳玻盞散花文天目茶碗〉。（東京藝術大學大學美術館提供）日本國寶〈玳玻盞散花文天目茶碗〉。（東京藝術大學大學美術館提供）

坐落於日本京都御所之北的相國寺，由室町幕府第3代將軍足利義滿於永德2年（1382年）發願創建。他不僅延請夢窗派開山祖師夢窗疏石為開山導師，更由其弟子春屋妙葩擔任實際的開山住持，使這座禪宗巨刹自創建之初即承襲最高的禪學與美學精神。相國寺不僅是臨濟宗相國寺派的大本山，更擁有兩座象徵日本文化極致美學的名剎──金閣寺（鹿苑寺）與銀閣寺（慈照寺），成為東山文化的核心所在。由相國寺、金閣寺、銀閣寺所典藏的眾多藝術瑰寶，至今仍在相國寺境內的承天閣美術館展出，為了慶祝該館開館40週年，東京藝術大學大學美術館至5月25日舉辦「相國寺展──金閣．銀閣：鳳凰所凝視的美之歷史」特展，展出超過40件國寶與重要文化財。

15世紀的相國寺，孕育了畫僧如拙與周文的室町水墨畫正統畫風，少年時期的雪舟也在相國寺度過重要的啟蒙歲月。18世紀時，畫壇名家伊藤若冲因與相國寺高僧梅莊顯常往來密切，因而得以親炙寺院珍藏的中國古畫，在高僧的舉薦下，若沖獲邀擔綱金閣寺方丈大書院襖繪創作的至高榮譽。展品當中最受矚目的國寶，則屬中國南宋吉州窯的〈玳玻盞散花文天目茶碗〉。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應