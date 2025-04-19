【藝週末．國際藝聞】日本相國寺承天閣美術館40週年特展

伊藤若冲作品〈竹虎圖〉（局部）。（東京藝術大學大學美術館提供）

文／孟以樂

日本國寶〈玳玻盞散花文天目茶碗〉。（東京藝術大學大學美術館提供）

坐落於日本京都御所之北的相國寺，由室町幕府第3代將軍足利義滿於永德2年（1382年）發願創建。他不僅延請夢窗派開山祖師夢窗疏石為開山導師，更由其弟子春屋妙葩擔任實際的開山住持，使這座禪宗巨刹自創建之初即承襲最高的禪學與美學精神。相國寺不僅是臨濟宗相國寺派的大本山，更擁有兩座象徵日本文化極致美學的名剎──金閣寺（鹿苑寺）與銀閣寺（慈照寺），成為東山文化的核心所在。由相國寺、金閣寺、銀閣寺所典藏的眾多藝術瑰寶，至今仍在相國寺境內的承天閣美術館展出，為了慶祝該館開館40週年，東京藝術大學大學美術館至5月25日舉辦「相國寺展──金閣．銀閣：鳳凰所凝視的美之歷史」特展，展出超過40件國寶與重要文化財。

15世紀的相國寺，孕育了畫僧如拙與周文的室町水墨畫正統畫風，少年時期的雪舟也在相國寺度過重要的啟蒙歲月。18世紀時，畫壇名家伊藤若冲因與相國寺高僧梅莊顯常往來密切，因而得以親炙寺院珍藏的中國古畫，在高僧的舉薦下，若沖獲邀擔綱金閣寺方丈大書院襖繪創作的至高榮譽。展品當中最受矚目的國寶，則屬中國南宋吉州窯的〈玳玻盞散花文天目茶碗〉。

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