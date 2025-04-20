《 響應423世界閱讀日》台灣文學基地推文學行動派 串連系列活動

2025「故事聯合國」不僅邀請各國講師以母語說故事，還有手作活動，讓小朋友們親身感受各國文化的獨特魅力。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕響應世界閱讀日，國立台灣文學館自即日起在台南本館及台北的台灣文學基地同步推出系列閱讀活動。台灣文學基地率先登場，以「文學行動派」為主題，從4月19至27日舉行主題書展、講座與創意打卡，鼓勵讀者從閱讀出發，轉化感受為具體行動，讓文學成為生活中的實踐力量。

「文學行動派」系列中的主題書展邀請唐墨、盧建彰、梁莉姿、劉芷妤、簡永達、騷夏等作家跨界選書，於創作坊設置6大主題選書區。活動期間，作家與館員共同規畫「文學行動100打卡牆」，將書中靈感化為100種生活實踐行動，涵蓋自我照顧、環境關懷與家族記憶等，觀眾可拍照打卡並參與台文館文創小物抽獎。此外，台文基地將安排3場關注當代議題的主題講座，4月20日由作家湯舒雯主講〈當「真人真事改編」遇上當代讀者──性別、審判與文學批評〉；4月27日由導演盧建彰先以講座〈有人權才像人〉開場；接著，詩人騷夏、作家梁莉姿及主持人翟翺共同對談〈當生活是首來亂的詩，如何書寫下一步？〉，引導觀眾從文學反思社會。

請繼續往下閱讀...

台文館本館則以「故事聯合國」、「翻轉故事趣──改編故事主題書展」及台語繪本故事活動呼應閱讀日。精選來自台灣與世界各地的繪本與經典童話改寫，結合親子導讀、文化導覽與手作體驗，打造文學共學場域。4月20日將舉辦台語繪本《海洋Gín-á Tng大人歌》說故事活動，邀請8至12歲兒童參加，以台語聲音引領孩子體驗在地語言與文化的魅力。詳詢台文館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法