自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台北文學季「幾個波浪號才對～？」 解密訊息時代的言外之意

2025/04/21 05:30

「訊息比例尺」設計10項常見訊息元素主題，帶領觀眾探索文字訊息中的言外之意。（台北市文化局提供）「訊息比例尺」設計10項常見訊息元素主題，帶領觀眾探索文字訊息中的言外之意。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化局主辦、文訊雜誌社協辦的2025台北文學季「幾個波浪號才對～？」特展，邀請作家蕭詒徽擔任策展人，聚焦訊息世代中「文字之外」的語氣與符號使用，探討在未見到對方的情境中，如何透過文字訊息靠近彼此。展覽即日起至5月18日於剝皮寮歷史街區展出。

觀眾可透過手機即時回覆展覽互動區的提問，理解自己在訊息溝通中的語感偏好與書寫習慣。（台北市文化局提供）觀眾可透過手機即時回覆展覽互動區的提問，理解自己在訊息溝通中的語感偏好與書寫習慣。（台北市文化局提供）

展覽分為3大展區，從現代社群語言的日常出發，逐層探問訊息如何成為溝通媒介。第1展區「訊息比例尺」羅列台灣常見的10種訊息語氣元素，包括波浪號、注音文、簡語等，並邀請語言學家謝承諭、justfont字體設計團隊與版塊設計總監李明進行現象解析，展區另設有觀眾即時投票與書寫互動，成為大型訊息行為田野現場。

第2展區「作家風格試紙」邀請作家李昂、黃麗群、徐珮芬、吳曉樂、曹馭博等42位作家，依據各自風格回應同一情境：在餐廳與網友約會後，欲結束關係的訊息應該怎麼寫？完整呈現42種語氣與敘事策略，讓觀眾得以一窺作家如何運用語言精確表達情緒與界線。

第3展區「訊息創作實驗室」則鼓勵觀眾即席創作訊息，主題涵蓋告白、道歉與道別，觀眾不僅可透過匿名留言釋放情感，也可閱讀他人的文字，並以表情符號回應，形成另類的對話網絡。

此外，特展亦推出《溝通失敗傷心故事集》電子專書，邀請創作歌手鄭宜農、《釀電影》主編張硯拓、Blow吹音樂主筆阿哼、詩人湖南蟲等10位藝文創作者，以使用訊息／信件溝通失敗的經驗為題創作，結集成一部散文合輯。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應