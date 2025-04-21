【藝術文化】台北文學季「幾個波浪號才對～？」 解密訊息時代的言外之意

「訊息比例尺」設計10項常見訊息元素主題，帶領觀眾探索文字訊息中的言外之意。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化局主辦、文訊雜誌社協辦的2025台北文學季「幾個波浪號才對～？」特展，邀請作家蕭詒徽擔任策展人，聚焦訊息世代中「文字之外」的語氣與符號使用，探討在未見到對方的情境中，如何透過文字訊息靠近彼此。展覽即日起至5月18日於剝皮寮歷史街區展出。

觀眾可透過手機即時回覆展覽互動區的提問，理解自己在訊息溝通中的語感偏好與書寫習慣。（台北市文化局提供）

展覽分為3大展區，從現代社群語言的日常出發，逐層探問訊息如何成為溝通媒介。第1展區「訊息比例尺」羅列台灣常見的10種訊息語氣元素，包括波浪號、注音文、簡語等，並邀請語言學家謝承諭、justfont字體設計團隊與版塊設計總監李明進行現象解析，展區另設有觀眾即時投票與書寫互動，成為大型訊息行為田野現場。

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第2展區「作家風格試紙」邀請作家李昂、黃麗群、徐珮芬、吳曉樂、曹馭博等42位作家，依據各自風格回應同一情境：在餐廳與網友約會後，欲結束關係的訊息應該怎麼寫？完整呈現42種語氣與敘事策略，讓觀眾得以一窺作家如何運用語言精確表達情緒與界線。

第3展區「訊息創作實驗室」則鼓勵觀眾即席創作訊息，主題涵蓋告白、道歉與道別，觀眾不僅可透過匿名留言釋放情感，也可閱讀他人的文字，並以表情符號回應，形成另類的對話網絡。

此外，特展亦推出《溝通失敗傷心故事集》電子專書，邀請創作歌手鄭宜農、《釀電影》主編張硯拓、Blow吹音樂主筆阿哼、詩人湖南蟲等10位藝文創作者，以使用訊息／信件溝通失敗的經驗為題創作，結集成一部散文合輯。

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