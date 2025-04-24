【藝術文化】殷巴爾親率北市交10月亞巡 要讓世人聽見樂團的躍升

殷巴爾從首席指揮到桂冠指揮，帶著北市交不斷躍升，今年將首度率團亞巡，展現成熟的藝術實力。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕TSO台北市立交響樂團（Taipei Symphony Orchestra）將於10月展開日本與韓國的亞洲巡演，這也是自2019年美巡之後，歷經疫情至今，北市交再次重返國際舞台。為此，北市交昨（23）日舉辦記者會正式宣告此行重點，將由桂冠指揮伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）領軍，以《馬勒5》展現北市交近年躍升的成果，殷巴爾說，「北市交不斷在進步，必須讓世人看到他們有多棒。」

北市交2025亞巡記者會，左起茂田雅美、殷巴爾、郭佩瑜、大邱音樂廳KIM Jin woo經理。（記者凌美雪攝）

北市交團長郭佩瑜表示，北市交自1985年起至今的國際巡演足跡遍及13個國家40個城市，在城市交流方面扮演文化使者的角色，也持續累積跨國文化交流經驗。此次巡演將更進一步深化與亞洲城市間的合作關係，尤其台北市與韓國大邱市建立姊妹市已有15年歷史，除巡演之外，也已著手規畫與大邱音樂廳的合作，包括共製當代作品、首席指揮及樂團首席互訪計畫等。

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此次日、韓巡演共包括6個城市，不僅受邀參加韓國世界管弦樂節，亦受日本經紀公司及韓國各場館邀請。因日本ASPEN董事長茂田雅美邀請，巡演首站將在10月10日至12日於福岡市民會館、熊本縣立劇場與山口縣防府市音樂廳演出，皆是當地具歷史意義的指標性藝文場館；被譽為國際馬勒權威的殷巴爾，將帶領北市交演出馬勒《第5號交響曲》。

後半段韓國的巡演，將於10月17日至21日前往韓國富川藝術中心、統營音樂廳及大邱音樂廳，除延續馬勒交響曲之外，更邀請到韓國鋼琴大師白建宇（Kun-Woo Paik），攜手演繹蕭邦《第2號鋼琴協奏曲》。值得一提的是，其中的統營音樂廳，是亞洲最具國際影響力古典音樂節之一「統營國際音樂節」的舉辦地，北市交候任首席指揮亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich）曾擔任其音樂總監。

這趟亞巡的行前音樂會，將於10月3日在台北國家音樂廳邀國人搶先聽，是2025 TSO大師系列的「殷巴爾、白建宇與TSO」音樂會，曲目一樣是蕭邦《第2號鋼琴協奏曲》以及馬勒《第5號交響曲》，詳詢OPENTIX。

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