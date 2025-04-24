自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】殷巴爾親率北市交10月亞巡 要讓世人聽見樂團的躍升

2025/04/24 05:30

殷巴爾從首席指揮到桂冠指揮，帶著北市交不斷躍升，今年將首度率團亞巡，展現成熟的藝術實力。（記者凌美雪攝）殷巴爾從首席指揮到桂冠指揮，帶著北市交不斷躍升，今年將首度率團亞巡，展現成熟的藝術實力。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕TSO台北市立交響樂團（Taipei Symphony Orchestra）將於10月展開日本與韓國的亞洲巡演，這也是自2019年美巡之後，歷經疫情至今，北市交再次重返國際舞台。為此，北市交昨（23）日舉辦記者會正式宣告此行重點，將由桂冠指揮伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）領軍，以《馬勒5》展現北市交近年躍升的成果，殷巴爾說，「北市交不斷在進步，必須讓世人看到他們有多棒。」

北市交2025亞巡記者會，左起茂田雅美、殷巴爾、郭佩瑜、大邱音樂廳KIM Jin woo經理。（記者凌美雪攝）北市交2025亞巡記者會，左起茂田雅美、殷巴爾、郭佩瑜、大邱音樂廳KIM Jin woo經理。（記者凌美雪攝）

北市交團長郭佩瑜表示，北市交自1985年起至今的國際巡演足跡遍及13個國家40個城市，在城市交流方面扮演文化使者的角色，也持續累積跨國文化交流經驗。此次巡演將更進一步深化與亞洲城市間的合作關係，尤其台北市與韓國大邱市建立姊妹市已有15年歷史，除巡演之外，也已著手規畫與大邱音樂廳的合作，包括共製當代作品、首席指揮及樂團首席互訪計畫等。

此次日、韓巡演共包括6個城市，不僅受邀參加韓國世界管弦樂節，亦受日本經紀公司及韓國各場館邀請。因日本ASPEN董事長茂田雅美邀請，巡演首站將在10月10日至12日於福岡市民會館、熊本縣立劇場與山口縣防府市音樂廳演出，皆是當地具歷史意義的指標性藝文場館；被譽為國際馬勒權威的殷巴爾，將帶領北市交演出馬勒《第5號交響曲》。

後半段韓國的巡演，將於10月17日至21日前往韓國富川藝術中心、統營音樂廳及大邱音樂廳，除延續馬勒交響曲之外，更邀請到韓國鋼琴大師白建宇（Kun-Woo Paik），攜手演繹蕭邦《第2號鋼琴協奏曲》。值得一提的是，其中的統營音樂廳，是亞洲最具國際影響力古典音樂節之一「統營國際音樂節」的舉辦地，北市交候任首席指揮亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich）曾擔任其音樂總監。

這趟亞巡的行前音樂會，將於10月3日在台北國家音樂廳邀國人搶先聽，是2025 TSO大師系列的「殷巴爾、白建宇與TSO」音樂會，曲目一樣是蕭邦《第2號鋼琴協奏曲》以及馬勒《第5號交響曲》，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應