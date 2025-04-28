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MUZIKids兒童古典音樂節7月登場 打造0到12歲小樂迷專屬饗宴

2025/04/28 05:30

大表演廳將由完整管弦樂團演出。（MUZIK提供）大表演廳將由完整管弦樂團演出。（MUZIK提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕去年首辦的「MUZIKids兒童古典音樂節」，今年擴大舉辦，將於7月11日至13日在台灣戲曲中心，連續3天打造從0歲到12歲都可欣賞的古典音樂饗宴。其中，包括首度為0到3歲嬰幼兒設計的《寶寶的交響樂》音樂會，從小打開耳朵，聽見美感。

台北打擊樂團以打擊樂的聲響模擬出大海的聲音《擁抱海洋》。（MUZIK提供）台北打擊樂團以打擊樂的聲響模擬出大海的聲音《擁抱海洋》。（MUZIK提供）

第2屆MUZIKids兒童古典音樂節維持創辦時的3大特點，即每場演出不超過1小時的「集中專注力」、可以隨時進出座位的「哭鬧不用怕」，以及安排演出者或說書人進行友善的「導聆互動」。

「米特動物樂園」今年將演出《薩克歷險記：表演廳的祕密》。（MUZIK提供）「米特動物樂園」今年將演出《薩克歷險記：表演廳的祕密》。（MUZIK提供）

MUZIKids兒童古典音樂節創辦人孫家璁表示，去年首辦的成果比預期中好，證明台灣確實有親子音樂會的需求，尤其早鳥期間就完售的《寶寶幼獸音樂會》，受到很多家長好評，因此，今年把這場音樂會轉至大表演廳，並用完整管弦樂團來演出《寶寶的交響樂》，希望能在嬰幼兒認知發展的黃金時期，就給予他們最高水準的聽覺啟發。音樂會還將特別安排購買前2排的觀眾們進入「寶寶搖擺區」，讓0至3歲的寶寶能在樂團正前方，隨著音樂在軟墊上自由爬行活動。

大表演廳還有2場適合3至12歲孩童的節目，音樂節顧問暨指揮家張尹芳指出，兒童古典樂經典《彼得與狼》是俄國作曲家普羅高菲夫的創作，將透過管弦樂團聲部的不同音色擬真化故事內的各個角色，是最適合孩子們認識樂器的古典樂曲；另一場《繪本音樂會－貓貓祕境與神奇的山》則是張尹芳從小天下出版的諸多繪本當中，精選了2本作品《尋找祕境》與《會生氣的山》，由她親自挑選合適的古典音樂，搭配故事的進行，透過音樂傳達保護自然的重要性。

今年大表演廳的3檔節目，將由張尹芳與台北愛樂管弦樂團合作演出。小表演廳的節目則邀請多個台灣知名音樂團體合作，包括藝心弦樂四重奏的《弦樂奇幻王國》，觀眾可以隨著小提琴雙胞胎的步伐，找到中提琴與大提琴組成美妙的演奏組合；台北打擊樂團的《擁抱海洋》，以打擊樂的聲響模擬出大海的聲音；微光古樂集的《小小淑女紳士養成記》，透過巴洛克時期的樂器，帶領小朋友跳起宮廷舞蹈；米特薩克斯風重奏團的「米特動物樂園」，今年端出《薩克歷險記：表演廳的祕密》，將帶領小朋友與兔子、狐狸、老虎與獅子，一起探尋音樂廳以及音樂會的劇場禮儀與知識。

除大、小表演廳的音樂節目之外，在台灣音樂館及戶外廣場也將舉辦多場免費音樂會，以及週末2天的親子友善市集，詳詢「2025 MUZIKids兒童古典音樂節」官網。

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