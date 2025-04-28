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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】芹菜與爵士樂

2025/04/28 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／沙山懷若

改變習慣其實並不難，有人說：「只要真心愛一個人，一些習慣就會不知不覺改變了。」然而經過歷年來的體驗，我覺得這只對了一半；就我而言，另一半原因應該是：「我的意見受到了重視，所以才願意改變！」

記得小時候很討厭芹菜的味道，只要一聞到那特殊的辛香味，我就反胃，更別說吃上一口。所以當時如果母親在食物中加了芹菜，我就拒吃那道菜，勉強吃時，也要將芹菜挑個乾淨才吃。

而母親也不理會我的抗議，尤其在我最喜歡的炒麵中加入了大量的芹菜，這令我非常氣惱，常常一邊將芹菜挑出來，一邊賭氣地吃麵。到了我長大成人，依然不喜歡芹菜的味道。

直到母親過世後，每當我聞到芹菜那特殊的辛香味時，很奇怪地，腦海就會浮現母親的關懷，是那樣的親切而溫馨，於是試著吃一口芹菜，那親切溫馨的滋味更濃，嘿！也沒有想像中的可厭啊！怎麼當時會視它為可怕的蔬菜呢？然後自然地，我就喜歡上芹菜的滋味。

早期除了芹菜外，也最不能忍受爵士樂了。每次一聽到毫無章法、慵懶的爵士時，就覺得非常難受，心想說：「世界上怎麼會有人製作這種毫無生氣的音樂呢？而更奇怪的，竟然會有人喜歡這樣慵慵懶懶的曲調？」

可是另一半偏偏就喜歡這種音樂。試著播放來一同欣賞，剛開始我實在無法忍受，而妻子也尊重我，就不在我面前播放爵士樂。

後來我的堅持動搖了，想說：「這種靡靡之音怎麼連老婆都欣賞呢？」於是我就試著聽看看，才發覺其實也沒有那麼難聽呀！曲調柔和、隨性而自在，恰好可以鬆弛身心，還滿不錯的音樂。

從此我與妻一同進餐，有時咀嚼著芹菜的滋味，播放著這種如同「行到水窮處，坐看雲起時」的隨興演奏音樂，內心就充滿溫馨的感覺。

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