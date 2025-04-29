【藝術文化】衛武營小時光推6檔紓壓小品 下半年每月都可鬆一下

《烏貓行進曲―摩登歌仔彈唱之夜》2024年首演版劇照。

（衛武營提供）（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營招牌系列「衛武營小時光」，今年下半年將推出6檔紓壓小品，包括醉人音樂、搞笑漫才、創新戲曲等，多元有趣，在週三晚上演出1小時，為生活充電補元氣，鐵鳥票5月7日率先啟售。

農村武裝青年《予你的歌Hōo Lí ê Kua》。（李宥融攝影，衛武營提供）

歌手柯智棠將於7月23日推出專輯特別場《My Little Nova》，曾入圍金曲獎最佳國語男歌手，當年以廣告歌曲〈It was May〉感動百萬網友，這次將以創作和獨特嗓音，重現璀璨光芒。

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小咪、王金櫻兩位「人間國寶」培訓新一代優秀歌仔戲演員，8月20日帶來《烏貓行進曲―摩登歌仔彈唱之夜》等，以1926年發表的流行歌〈烏貓行進曲〉為創作靈感，推出一系列復古摩登歌舞及愛情短劇，並揉合改編多首傳統歌仔音樂和流行歌曲，顛覆觀眾對傳統歌仔音樂認知。

樂團農村武裝青年以台語民謠、搖滾精神為創作基底，透過音樂書寫表達對台灣農村、底層社會與永續土地的關懷，9月24日帶來《予你的歌Hōo Lí ê Kua》，起源於一首寫給孩子的歌，也是對於人權、國家主權，甚至在地文化呼喊，樂團透過音樂為社會邊緣發聲，並把每首創作獻給台灣美麗情書。

此外，漫才組合「達康.come」由阿達、康康相差30公分最萌身高差組成，10月15日帶來《達康.come笑現場》，以精選舊段、現場互動與即興彈唱，呈現看過就會上癮的極致紓壓體驗。

曾獲多項國際手風琴大賽班多鈕組首獎的吳詠隆，11月12日將和4位傑出音樂家舉辦《重返布宜諾斯艾利斯的探戈旋律》音樂會，精選探戈傳奇卡洛斯．葛戴爾，與新探戈音樂之父皮亞佐拉代表作，感受探戈獨有的美麗與哀愁。

鋼琴家黃裕翔曾以自身故事改編電影《逆光飛翔》，演奏風格以情感豐富、音色細膩著稱，曾榮獲金馬獎年度台灣傑出電影工作者，也曾獲得金曲獎演奏類最佳作曲人，12月17日舉辦《歡迎光臨笨蛋酒吧》音樂會。

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