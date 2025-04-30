【藝術文化】第1屆台北戲劇獎公布入圍名單 《太陽》獲6項提名

北藝中心董事長王文儀（左起）、演員連俞涵、北市文化局長蔡詩萍、評審總召吳靜吉、演員樊光耀、作曲家王希文等人共同宣布首屆台北戲劇獎入圍名單。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局籌辦的「第1屆台北戲劇獎」，昨（29）日公布入圍名單。北市文化局表示，自2024年4月啟動以來，吸引55個劇團共73件作品報名參賽，涵蓋57齣戲劇與16齣音樂劇，總計高達647件報名資料，首屆設立了10項獎別、13個名額，總獎金達270萬元。

入圍名單由評審團總召集人吳靜吉領銜揭榜，並由演員樊光耀、連俞涵與作曲家王希文共同揭曉。吳靜吉表示，評審團對入圍作品有高度共識，最終選出18齣戲劇與8齣音樂劇，共58項入圍提名。其中，四把椅子劇團《太陽》獲6項提名，為本屆最多，橫跨最佳戲劇、導演及舞台、燈光、聲音與影像設計等技術類別；其次，《父親母親》與《萬象園》各獲5項提名。

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戲劇獎除專業評審參與外，亦首創「看戲觀察團」制度，由50位跨領域觀眾共同參與初審，成員來自科技、教育、金融與藝評圈，年齡橫跨20至50歲，納入多元觀點，形塑與觀眾共構的劇場價值。

入圍作品題材與形式各具特色，其中，《太陽》融合科幻與社會寓言，以史詩語彙探問文明與權力；《父親母親》以布袋戲結合白色恐怖與身分認同；《萬象園》則混合政治與性別書寫，呈現青春與失落的交織風景。《暗夜．腹語．鬼托邦》與《小路決定要去遠方》分別以人偶雙簧與親子移動展演形式，拓展敘事邊界。這5齣戲的5位導演也全數入圍最佳導演獎。

音樂劇類則由《我的初戀是頭鹿》表現最突出，獲4項提名。其他入圍作品如《SC驚釀小酒館》、《成功之路》、《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》、《誰偷走了我的字？》也展現了台式音樂劇多元敘事與聲音語彙。

個人獎項方面，從吳念真、金士傑、徐堰鈴到年輕演員鎮萬鈞、楊迦恩，以及跨界音樂與影視的于子育、許富凱、王為與方宥心，共同繪出一幅跨世代台灣劇場風景。

「第1屆台北戲劇獎」得獎名單與特別貢獻獎將於7月7日頒獎典禮上公布。

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