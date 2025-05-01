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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．銀髮俱樂部】示弱也是種學習

2025/05/01 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／齊威

隨著年齡的增長，身體各種機能的退化，老人家在日常生活的處理能力也跟著衰退。但有許多高齡長者常常不願示弱，固執地拒絕接受幫助。

過度的逞強可能使高齡長者面臨身體受傷的風險，也對周圍的人帶來困擾。因此，學習適當的示弱，接受他人的幫助，對於高齡長者是很重要的。

有些老人家會為了省錢，很多事都自己動手。記得我母親75歲那年，因為想省錢，自己動手刷油漆，在搬動櫥櫃時，不小心扭傷了腿。看了兩次的門診後，病況才剛有好轉，又急著繼續刷油漆，結果就又扭傷了。這次的扭傷讓她落下了病根，怎麼治療都無法痊癒。這段期間的醫療費、按摩費、痠痛藥膏費，再加上家人陪她就醫請假的費用，比省下請油漆工花費要高出許多。而且，在那之前母親原本可以騎著腳踏車四處活動，在那之後也不行了。

同事八十多歲的爺爺雖然腿部已不再靈活，肌力也逐漸下降，但仍堅持不使用助行器，認為那會顯得自己老態龍鍾。有一次，他在逛市場時不慎摔倒，導致腿部骨折住院治療，這不僅影響了他的生活品質，家人為了照顧他也焦急慌亂。若爺爺能夠學會示弱，接受使用助行器，這場意外或許就能避免。示弱並不等於放棄，而是明智選擇一條更安全的路。

示弱不僅關乎健康，還涉及到心態的調整。高齡長者在生活中積累了一生的經驗，自然希望能夠獨立自主。然而，當面對現實中無法負擔的體力與精力，再強求獨立只會適得其反。鄰居七十多歲的奶奶因行動不方便，由四十幾歲的女兒負責晚上的陪伴和協助上廁所。奶奶心疼女兒白天上班、晚上還要照顧自己，某次要上廁所時，看女兒沒醒，就自己摸索著下床，結果摔倒骨折住院手術，既花錢又傷身。女兒很自責，其他兄弟也抱怨妹妹沒照顧好母親，一家人吵成一團，出院後，家人就把奶奶送去養老院。如果當初奶奶肯叫醒女兒，或許就不會跌倒，也不需要進養老院了。

示弱不是認輸，而是一種生活的智慧，意味著我們知道什麼時候該放下驕傲，接受協助。高齡長者應該學習接受、擁抱自己體能上的退化與限制，而不是抗拒。坦然接受他人的幫助，讓自己能更安全、輕鬆地適應身體的變化，提升生活品質。這樣不僅能夠降低受傷的危險，還能增進與家人朋友之間的情感連結。

希望每位高齡長者都能夠勇敢地示弱，接受他人的協助，讓每一位長者都能在生活中找到輕鬆與快樂，讓生活變得更加美好。

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